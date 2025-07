Guendouzi leader: meno nervosismo, più responsabilità per la Lazio - Lazio News 24

La Lazio con Guendouzi è pronta a trasformarlo in un nuovo grande leader biancoceleste. Il punto

Matteo Guendouzi è chiamato a prendere per mano la Lazio, riducendo il nervosismo e aumentando l’attenzione verso i compagni. Come evidenziato dall’edizione romana del Corriere dello Sport, Maurizio Sarri punta molto su di lui, e dopo le tensioni dovute al blocco del mercato, non possono esserci altre distrazioni interne. Con il ritorno del “Comandante”, Guendouzi sembra aver cambiato atteggiamento. Sabato, in occasione della gara vinta con l’Avellino, ha ringraziato Noslin per il rigore conquistato, congratulandosi con lui per l’intuizione che ha permesso alla Lazio di imporsi. Subito dopo, si è fatto dare il pallone e si è presentato sul dischetto, segnando il gol decisivo.

Questo episodio dimostra come Guendouzi si stia calando perfettamente nella parte del leader, volendo essere un punto di riferimento per i compagni. Al momento, a centrocampo, è l’unico certo del posto, non coinvolto nemmeno in ballottaggi ipotetici (anche se Rovella è più avanti di Cataldi nelle gerarchie).

La sua posizione è consolidata. Fino al 31 luglio, Guendouzi avrebbe potuto lasciare la Lazio se fosse arrivata un’offerta da 50 milioni di euro, cifra prevista dalla clausola di rescissione presente nel suo contratto, che il club non avrebbe potuto bloccare. Tuttavia, dopo alcune settimane passate a riflettere, Guendouzi ha deciso di restare. Per questo motivo, non ha mai chiesto ai suoi agenti (della Sport Cover, che cura anche gli interessi dei fratelli Thuram) di cercare una nuova sistemazione.