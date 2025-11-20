Guendouzi lascerà la Lazio? Spunta fuori un punto molto fondamentale in vista della sessione di gennaio. La situazione non lascia dubbi

Guendouzi, nuove sirene di mercato: l’Inter pensa al centrocampista della Lazio

In casa Lazio il calciomercato torna prepotentemente d’attualità, e questa volta al centro delle voci c’è Matteo Guendouzi. Il centrocampista francese, reduce da un’estate in cui aveva attirato l’attenzione di diversi club inglesi scegliendo però di restare a Roma, è nuovamente finito al centro delle attenzioni di un top club. Secondo quanto riportano fonti francesi, infatti, il numero 8 biancoceleste sarebbe entrato nei radar dell’Inter, alla ricerca di rinforzi di qualità per la mediana.

La notizia, rilanciata dal portale transalpino footballclubdemarseille.fr, ha immediatamente scosso l’ambiente laziale. I cronisti francesi sostengono che l’Inter abbia individuato in Guendouzi un profilo ideale per caratteristiche fisiche, tattiche e tecniche: intensità, capacità di interdizione, corsa e dinamismo lo rendono un interprete prezioso in qualsiasi sistema di gioco, qualità che a Milano sarebbero particolarmente apprezzate. Non sorprende, dunque, che il club nerazzurro stia valutando la possibilità di tentare l’affondo.

Un pilastro della Lazio, ma non un incedibile assoluto

Nonostante le indiscrezioni, la Lazio considera Guendouzi un giocatore importante, già diventato una pedina fondamentale nello scacchiere biancoceleste. Il centrocampista è legato al club da un contratto lungo, con scadenza nel 2028, chiaro segnale della volontà societaria di farne un punto di riferimento del progetto tecnico. Allo stesso tempo, però, in via di Santa Cornelia nessuno viene considerato incedibile a prescindere.

La società guidata da Claudio Lotito non intende privarsi del francese a cuor leggero, soprattutto nella sessione di gennaio, storicamente più complicata per rimpiazzare profili di alto livello. Tuttavia, di fronte a un’offerta economicamente molto importante, la Lazio potrebbe aprire quantomeno una riflessione: si parla di una valutazione non inferiore ai 30 milioni di euro, soglia oltre la quale la dirigenza potrebbe prendere in considerazione un eventuale dialogo.

Gennaio difficile, ma l’estate potrebbe dire altro

Ad oggi, un trasferimento immediato sembra però improbabile. La Lazio ha necessità di continuità e certezze, e perdere un titolare nel mezzo della stagione rappresenterebbe un rischio troppo grande, soprattutto in un momento in cui la squadra ha bisogno di solidità per ritrovare continuità di risultati. Per questo un addio a gennaio appare complesso.

Molto dipenderà, però, dalle strategie dei club coinvolti e da eventuali offerte irrinunciabili. Quel che è certo è che l’interesse dell’Inter è destinato a far parlare a lungo. Guendouzi, ancora una volta, si ritrova al centro delle dinamiche di mercato: la Lazio lo vuole trattenere, ma il futuro potrebbe non essere scritto.

