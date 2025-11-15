 Guendouzi, sirene inglesi per il centrocampista della Lazio
Guendouzi, sirene inglesi per il centrocampista della Lazio. Ecco la situazione attuale

Guendouzi e la Lazio: la Premier League osserva, ma il francese pensa alla Capitale

Come riportato da Il Messaggero, Aston Villa e Sunderland continuano a monitorare attentamente il centrocampista francese della Lazio, Matteo Guendouzi. La stagione del francese, tuttavia, non è stata priva di difficoltà: tra nervosismo, qualche squalifica e una certa imprecisione in zona offensiva, le sue prestazioni sono calate rispetto allo scorso anno. Nonostante ciò, un’offerta importante potrebbe far vacillare la posizione della Lazio, che valuta il giocatore non meno di 25-30 milioni di euro, cifra considerata il minimo sindacale per il trasferimento. La Premier League resta vigile sulle vicende del centrocampista biancoceleste.

Al momento, però, Guendouzi è concentrato esclusivamente sul finale di stagione con la Lazio. Mancano sei partite decisive, veri e propri “finali”, per cercare di centrare l’obiettivo Europa League. Il francese vuole chiudere al meglio questa annata, dimostrando ancora una volta il suo valore all’interno del progetto biancoceleste. Le prestazioni di Guendouzi, pur con alti e bassi, hanno catturato l’interesse di diversi club inglesi. In particolare, come riportato da TMW, il Newcastle lo tiene d’occhio in vista della prossima estate: il club potrebbe dover sostituire Sandro Tonali e vede nel francese un potenziale rinforzo di qualità.

Anche l’Aston Villa, secondo le ultime informazioni, segue Guendouzi da fine aprile 2025. Il centrocampista resta, però, un elemento centrale per la Lazio e per il progetto di Sarri. La società biancoceleste non intende privarsene facilmente e valuta il suo cartellino non meno di 35 milioni di euro. Nonostante l’interesse estero, Guendouzi ha mostrato grande attaccamento alla Capitale, desiderando continuare la sua esperienza nella squadra romana, anche con l’opportunità di giocare in competizioni europee.

Il rapporto tra Guendouzi e la piazza è speciale: il francese è diventato un idolo per i tifosi grazie a dedizione, carisma e personalità in campo. La sua volontà di proseguire a Roma, insieme alla centralità nel progetto biancoceleste, fa pensare che il trasferimento in Premier League non sia una priorità per lui. Tuttavia, la stagione finirà di decidere anche il futuro di Guendouzi, considerando l’interesse concreto dei club inglesi e le valutazioni economiche della Lazio.

In sintesi, Matteo Guendouzi resta uno dei protagonisti della Lazio, tra le ultime gare decisive per l’Europa e un futuro che potrebbe aprirsi all’estero, ma solo davanti a un’offerta irrinunciabile. La Premier League osserva, mentre Roma spera di trattenere il suo centrocampista di maggior spicco.

