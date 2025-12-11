Guendouzi Lazio, l’addio a gennaio resta una possibilità: quella squadra inglese è pronta a presentare l’offerta per il centrocampista. Le ultimissime

Guendouzi Lazio, l’addio del centrocampista è sempre possibile. Il Sunderland prepara l’offerta per strappare il calciatore alla concorrenza

Il futuro di Guendouzi è tutt’altro che definito e le prossime settimane potrebbero risultare decisive per capire se il centrocampista francese resterà a Roma oppure saluterà già nel mercato di gennaio. La dirigenza biancoceleste, infatti, sta valutando con attenzione tutte le possibili mosse per rinforzare la rosa e, allo stesso tempo, reperire le risorse necessarie per intervenire sul mercato. Per questo motivo sia Matteo Guendouzi sia Castellanos rientrano nella lista dei possibili cedibili, una scelta dettata più da strategia che da bocciature tecniche.

Nell’ottica di fare cassa, la Lazio è pronta ad ascoltare eventuali offerte vantaggiose. E qualcosa potrebbe muoversi proprio dalla Premier League. Per Guendouzi, in particolare, sta emergendo con insistenza l’interesse del Sunderland, club allenato da Le Bris. Il tecnico francese conosce molto bene il centrocampista avendolo già allenato ai tempi del Lorient, agli inizi della sua carriera. I Black Cats, attualmente in piena corsa per un piazzamento europeo, avrebbero individuato in lui il profilo giusto per potenziare il reparto mediano. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la società inglese starebbe valutando di presentare un’offerta concreta già nelle prossime settimane.

Il possibile addio di Guendouzi è legato anche al suo rendimento altalenante in questa stagione. Dopo un avvio promettente, il francese ha vissuto un sensibile calo di prestazioni, perdendo progressivamente centralità nei piani dell’allenatore. Allo stesso tempo, la crescita esponenziale di Basic — per il quale la Lazio sta lavorando al rinnovo di contratto — ha ulteriormente ridotto gli spazi per Guendouzi, rendendo la sua cessione un’opzione più percorribile rispetto a qualche mese fa.

Ovviamente, un’uscita importante come quella del francese comporterebbe anche un innesto di livello. Tra i profili monitorati dalla dirigenza biancoceleste figurano Ilic del Torino e Fabbian del Bologna. Quest’ultimo, però, viene ritenuto incedibile dal club rossoblù, mentre per Ilic la trattativa potrebbe essere più agevole, soprattutto se la Lazio dovesse riuscire a incassare una cifra significativa proprio dalla cessione di Guendouzi.

In definitiva, il dossier Guendouzi resta caldo e in continua evoluzione. La sensazione è che il mercato di gennaio potrebbe portare novità importanti, con il centrocampista francese al centro di un possibile effetto domino che coinvolgerà tante pedine del centrocampo biancoceleste.