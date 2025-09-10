Guendouzi, la Lazio e la sfida del gol: il tecnico Sarri punta sulla sua rinascita

Guendouzi, la Lazio e la sfida del gol: il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri punta sulla rinascita del francese

Matteo Guendouzi, centrocampista francese classe 1999, è pronto a caricarsi la Lazio sulle spalle in un momento cruciale della stagione. Arrivato a Roma nell’estate 2023 dal Marsiglia, il giocatore ex Arsenal e Hertha Berlino è diventato rapidamente un punto di riferimento per Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste noto per il suo calcio organizzato e ad alta intensità.

Guendouzi non è solo un elemento di equilibrio tattico: la sua leadership, la grinta in mezzo al campo e la capacità di guidare i compagni lo rendono un profilo imprescindibile. Tuttavia, il centrocampista ha un obiettivo personale che va oltre la Lazio: riconquistare la maglia della Nazionale francese, dalla quale è stato escluso dal commissario tecnico Didier Deschamps. Per riuscirci, sa che dovrà alzare il livello delle sue prestazioni e incidere maggiormente anche in zona offensiva.

Il tallone d’Achille: la freddezza sotto porta

Come riportato da Il Messaggero, i numeri parlano chiaro: in 234 presenze complessive tra Serie A, Ligue 1, Bundesliga e Premier League, Guendouzi ha realizzato appena 12 gol. Una media troppo bassa per un calciatore del suo talento e della sua esperienza internazionale. Sarri, che vede in lui un potenziale centrocampista totale, gli ha chiesto esplicitamente di aumentare il proprio contributo realizzativo.

Il francese ha già fissato il suo traguardo: superare il record personale di 5 gol in una singola stagione, stabilito ai tempi del Marsiglia. Per farlo, dovrà migliorare la precisione al tiro e la capacità di sfruttare le occasioni che gli capitano, soprattutto negli inserimenti senza palla, una delle sue armi migliori.

Un ruolo chiave per la Lazio e per la Francia

In una Lazio che punta a confermarsi ai vertici della Serie A e a ben figurare in Europa, Guendouzi rappresenta un elemento strategico. La sua crescita sotto porta non solo aumenterebbe il potenziale offensivo della squadra, ma potrebbe anche convincere Deschamps a richiamarlo in Nazionale in vista dei prossimi impegni internazionali.

Per i tifosi biancocelesti, la speranza è che il numero 8 possa trasformare la sua determinazione in gol pesanti. Per Guendouzi, invece, la sfida è doppia: trascinare la Lazio e tornare a vestire la maglia dei Bleus.