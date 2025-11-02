Guendouzi Lazio, Sarri è chiamato a recuperare il francese. Le prestazioni del giocatore sono in forte chiaro. Le ultime sul centrocampista

Guendouzi Lazio: il francese tra grinta e difficoltà, serve una scossa per la ripresa. Il centrocampista deve ritornare ai livelli che conosciamo.

C’è un fermo immagine di Pisa-Lazio che sintetizza perfettamente il momento che sta attraversando Guendouzi Lazio. Minuto 93:56, mancano appena quattro secondi al triplice fischio. Maurizio Sarri indica a Lazzari di servire l’uomo libero in avanti: il centrocampista francese. Inaspettatamente, però, il numero 8 fa segno al terzino di tornare indietro, nonostante il punteggio fosse ancora sullo 0-0. Un comportamento che appare lontano dallo spirito combattivo che ha sempre caratterizzato Matteo, capace di mettere il cuore oltre l’ostacolo e di conquistare immediatamente i tifosi della Lazio.

Nonostante non abbia le qualità di un trequartista puro, Guendouzi ha sempre convinto per corsa, dinamismo e determinazione, caratteristiche che gli hanno permesso di distinguersi e di non accontentarsi mai fino all’ultimo minuto delle partite. Tuttavia, l’atteggiamento mostrato alla Cetilar Arena riflette un momento di incertezza: la mancata qualificazione europea lo aveva quasi convinto a lasciare Formello, salvo poi cambiare idea con il ritorno di Sarri, con cui aveva mantenuto contatti prima dell’ufficialità. Un gesto di fiducia che però non è bastato a restituirgli piena serenità in campo.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’inizio di stagione di Guendouzi è stato complicato: un solo gol segnato, pochi spunti in 620 minuti disputati e diversi episodi di nervosismo, tra cui tre cartellini gialli e l’espulsione nel derby. Nonostante ciò, resta uno dei centrocampisti più generosi della rosa, capace di percorrere molti chilometri a partita e recuperare palloni: contro il Pisa ne ha recuperati addirittura 12.

Ora, il tecnico Sarri ha bisogno di una versione più incisiva del francese, soprattutto in fase offensiva, per dare una spinta alla squadra. Il prossimo impegno, contro il Cagliari, sarà un’occasione importante: Guendouzi ha un bilancio positivo nei precedenti quattro incontri con i sardi, ma serve un salto di qualità per superare i limiti personali e ritrovare continuità.

In sintesi, il percorso di Guendouzi è fatto di talento e sacrificio, ma anche di momenti complicati che richiedono resilienza. Il centrocampista francese è chiamato a trasformare la sua grinta in concretezza per aiutare la squadra a risalire la classifica e, allo stesso tempo, rilanciarsi verso un ritorno in Nazionale. La sfida con il Cagliari può rappresentare il punto di svolta per Mateo e per la Lazio, un’occasione per ritrovare sicurezza e continuità sul campo.