Guendouzi fondamentale per la Lazio, nuovo obiettivo di gol

Guendouzi fondamentale per la Lazio, e lui rilancia… Il nuovo super obiettivo di gol per il centrocampista francese di Sarri

La nuova Lazio di Maurizio Sarri si affida alla grinta e alle nuove ambizioni di Mattéo Guendouzi. Simbolo dell’intensità richiesta dal tecnico, il centrocampista francese, al termine dell’amichevole pareggiata 2-2 contro il Galatasaray, ha fissato un obiettivo personale tanto chiaro quanto ambizioso: aggiungere i gol al suo repertorio per diventare un giocatore totale.

L’obiettivo di Guendouzi: «Segnare tra i 5 e gli 8 gol»

Con il ritorno di Sarri e la conferma del 4-3-3, Guendouzi si sente pronto a evolvere il suo gioco. Non più solo recuperi e fisicità, ma anche una presenza costante in area avversaria. A fine partita, il numero 8 ha tracciato la sua rotta per la stagione:

«Con il 4-3-3 posso entrare di più in area, il mio obiettivo è segnare tra i 5 e gli 8 gol».

Una dichiarazione d’intenti molto forte. Come sottolinea il Messaggero, si tratta di una vera e propria sfida personale, dato che in carriera non ha mai raggiunto la soglia delle 5 reti stagionali in tutte le competizioni.

Da mediano di rottura a incursore: la trasformazione in atto

Da sempre considerato un giocatore imprescindibile per dinamismo e recupero palla, Guendouzi ha sempre avuto nella fase realizzativa il suo punto debole. Ora, con un ruolo ancora più centrale nel progetto di Sarri, sembra pronto a compiere il salto di qualità. Un segnale del cambiamento in atto si è già visto contro il Galatasaray: nell’azione del gol di Zaccagni, il francese si era inserito in area con i tempi giusti, un movimento da incursore che testimonia la sua nuova mentalità.

Il nuovo centrocampo di Sarri: corsa e inserimenti

L’evoluzione di Guendouzi si inserisce perfettamente nella nuova filosofia del centrocampo biancoceleste. L’epoca dei palleggiatori puri come Luis Alberto e Milinkovic-Savic è finita: la Lazio di oggi si fonda su corsa, inserimenti e forza fisica. In questo nuovo assetto, con Rovella a dare equilibrio e Dele-Bashiru a garantire progressione, gli inserimenti di Guendouzi diventano un’arma fondamentale per un gioco più diretto e concreto, come vuole Sarri.