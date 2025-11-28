 Guendouzi Lazio, sarà addio? Un nuovo club su di lui
Guendouzi Lazio, sarà addio? In Francia sicuri su una nuova squadra italiana interessata al centrocampista biancoceleste: ecco quale

Guendouzi Lazio
As Roma 21/09/2025 - campionato di calcio serie A / Lazio-Roma / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Matteo Guendouzi

Guendouzi Lazio, sarà addio? In Francia sicuri su una nuova squadra italiana interessata al centrocampista biancoceleste: ecco quale

Il futuro di Matteo Guendouzi alla Lazio è sempre più incerto. Con l’avvicinarsi del mercato di gennaio, il centrocampista francese potrebbe essere uno dei sacrificati per permettere alla società di fare delle plusvalenze e sistemare i conti, un’operazione necessaria considerando le difficoltà economiche che il club sta affrontando. Maurizio Sarri dovrà decidere se confermare il giocatore o lasciarlo partire.

Guendouzi, che ha un valore di mercato elevato, è nel mirino di diverse squadre. Newcastle, Aston Villa e Sunderland sono alcune delle squadre di Premier League che hanno mostrato interesse. In particolare, Le Bris, tecnico del Sunderland, ha già lavorato con Guendouzi al Lorient, e potrebbe essere un fattore determinante per il trasferimento.

Inoltre, come riportato da footix.fr, anche il Napoli di Antonio Conte sarebbe interessato a Guendouzi, aggiungendosi così all’Inter, che è tra le squadre di Serie A che stanno monitorando il centrocampista francese. Con la crescente concorrenza, la decisione sul futuro di Guendouzi potrebbe essere presa nelle prossime settimane, e la Lazio potrebbe trovarsi a dover fare una scelta importante per il proprio mercato.

