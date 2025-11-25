Guendouzi Lazio, il futuro cambia dopo la rete contro il Lecce? Le ultime sul francese in vista di gennaio

Guendouzi Lazio, è bastata la rete contro il Lecce per rimettere la situazione in ordine. L’addio a gennaio ora è sempre più lontano

Il gol in spaccata che ha deciso la sfida contro il Lecce è stato molto più di una giocata spettacolare: è sembrato quasi un messaggio diretto di Matteo Guendouzi alla Lazio e a tutto l’ambiente. In un momento in cui si parlava insistentemente del suo futuro, tra l’interesse concreto del Sunderland e le dichiarazioni pubbliche del tecnico Le Bris che avevano aumentato la pressione su di lui, la risposta del francese è arrivata sul campo. Una rete chirurgica, imparabile per Falcone, seguita poi dal raddoppio di Noslin nei minuti finali che ha consolidato la vittoria biancoceleste.

Per la Lazio, questa prestazione rappresenta un punto di svolta. Il centrocampista era stato al centro di discussioni e dubbi, complice un rendimento altalenante nelle ultime settimane. Era l’uomo più atteso, ma anche quello che stava deludendo di più nel terzetto di centrocampo. Tuttavia, come sottolinea il Corriere dello Sport, contro il Lecce si è rivisto il giocatore completo e intenso che aveva conquistato Sarri al suo arrivo: dinamismo, inserimenti, qualità tecnica e quello spirito competitivo che lo rende un elemento unico nella rosa.

Proprio Sarri continua a considerarlo un pilastro insostituibile. L’allenatore ha posto un veto assoluto su una sua eventuale cessione, anche mentre chiede alla società uno sforzo per portare Insigne a Formello a partire da gennaio. Un progetto ambizioso, quello della Lazio, che difficilmente potrebbe prescindere da un giocatore come Guendouzi: perdere un big proprio ora significherebbe rinunciare a una parte importante della struttura tecnica costruita nell’ultimo anno.

Eppure i segnali dalla Premier League non si sono esauriti. Il Sunderland rimane vigile e in Inghilterra il nome del francese continua ad avere mercato. Paradossalmente, prestazioni come quella dell’Olimpico contribuiscono a blindarlo agli occhi della Lazio ma allo stesso tempo fanno aumentare il suo valore. Le quotazioni, oggi, si aggirano intorno ai 30 milioni di euro e potrebbero crescere ancora se Guendouzi dovesse proseguire su questa strada.

Per la Lazio, la partita contro il Lecce potrebbe dunque rappresentare un nuovo inizio. Non solo per dissipare le voci di mercato, ma anche per rilanciare le proprie ambizioni personali: con un Mondiale alle porte, tornare nel giro della Francia è un obiettivo possibile solo mantenendo questo livello di rendimento. Sarri lo sa, la squadra lo sa. Ed è per questo che, al netto delle tentazioni esterne, Guendouzi resta oggi uno dei cardini più solidi del progetto biancoceleste.