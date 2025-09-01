Guendouzi sulla Lazio: «Voglio contribuire di più. Quel giocatore è veramente forte» - Lazio News 24

Lazio, Guendouzi protagonista all’Olimpico: «Voglio segnare di più, Rovella è fortissimo»

Matteo Guendouzi è stato uno dei grandi protagonisti della netta vittoria della Lazio contro l’Hellas Verona. Il centrocampista francese ha aperto le marcature dopo appena due minuti, indirizzando subito un match dominato in lungo e in largo dalla squadra di Maurizio Sarri, che ha chiuso con un rotondo 4-0. Intervistato da Lazio Style Channel, Guendouzi ha commentato la sua prestazione, parlando anche di due compagni in particolare: Rovella e il giovane Belahyane.

«Siamo molto contenti di aver vinto la prima partita in casa. Giocare all’Olimpico con i nostri tifosi è sempre una grande emozione. Volevamo reagire dopo la brutta prestazione contro il Como, e ci siamo riusciti. Io? Ho parlato con Sarri, mi ha chiesto di essere più concreto in zona gol, e questo è diventato un mio obiettivo personale. Voglio segnare di più, aiutare la squadra anche sotto porta».

Guendouzi esalta Rovella: «Giocatore di livello mondiale»

Tra le parole più significative di Guendouzi, c’è l’elogio nei confronti di Nicolò Rovella, autore di una grande prova in regia contro il Verona.

«Rovella è un giocatore di altissimo livello, davvero di classe mondiale. È uno dei centrocampisti italiani più forti nel suo ruolo. Si vede che ha capito perfettamente le idee di Sarri e giocarci insieme è un piacere. Anche lui, come me, può migliorare nei numeri offensivi. Con Cataldi e Rovella abbiamo diverse soluzioni a centrocampo, e questo ci rende più forti».

Guendouzi analizza Belahyane: «Giovane con grandi qualità»

Il centrocampista francese ha parlato anche del giovane Belahyane, che ha trovato spazio nel finale.

«Lo vedo meglio come vertice basso, ma oggi ha fatto bene anche da mezzala. Ha qualità, intelligenza e margini di crescita. L’anno scorso, quando ci ha affrontati, mi aveva già colpito. Deve continuare così».

Lo spirito della Lazio secondo Guendouzi

Infine, Guendouzi ha parlato dello spirito ritrovato della Lazio dopo lo scivolone contro il Como.

«Contro il Como abbiamo giocato da bambini. Ma in questa settimana abbiamo lavorato duramente per cambiare atteggiamento. L’atmosfera all’Olimpico è stata incredibile e dobbiamo continuare su questa strada. Possiamo vincere molte partite, soprattutto in casa».