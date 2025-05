Guendouzi Lazio, pubblicata la lista dei convocati della Francia: la scelta sul centrocampista biancoceleste

Condividi via email

Guendouzi Lazio: Deschamps ha diramato la sua lista dei convocati per la Final Four di Nations League. La decisione del ct sull’ex Marsiglia

Sia Gigot che Guendouzi aspettano da tempo notizie dalla federazione francese. Pochi minuti fa, per mezzo dei propri canali ufficiali, l’Equipe de France ha comunicato le scelte del ct Didier Deschamps in vista della sfida contro la Spagna del 5 Giugno. Le due compagini si batteranno per la conquista della finale, contro una tra Germania e Portogallo.

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato e, come atteso, Matteo Guendouzi parteciperà alla sfida. Il centrocampista della Lazio conferma così di essere uno dei punti fermi della Francia. D’altra parte, non fa scalpore il fatto che il nome di Gigot non figuri nell’elenco.

Di seguito, le scelte dell’ex allenatore della Juventus:

Portieri: Mike Maignan (Milan), Lucas Chevalier (Lille), Brice Samba (Rennes).

Difensori: Ibrahima Konaté (Liverpool), Benjamin Pavard (Inter), Theo Hernandez (Milan), Lucas Hernandez (Psg), Loic Badé (Siviglia), Malo Gusto (Chelsea), Pierre Kalulu (Juventus), Clement Lenglet (Atletico Madrid), Lucas Digne (Aston Villa).

Centrocampisti: Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Matteo Guendouzi (Lazio), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (Marsiglia), Warren Zaire-Emery (Psg).

Attaccanti: Desiré Doué (Psg), Bradley Barcola (Psg), Ousmane Dembelé (Psg), Kylian Mbappé (Real Madrid), Randal Kolo Muani (Juventus), Michael Olise (Bayern Monaco), Marcus Thuram (Inter), Rayan Cherki (Lione).