Guendouzi Lazio, Sarri ha preso una decisione molto importante. Le ultime sul centrocampista francese

Guendouzi Lazio, il futuro del centrocampista potrebbe essere lontano dai colori biancocelesti. Ecco le ultime notizie sul francese

Il tema legato a Guendouzi Lazio è destinato a diventare centrale nel mercato invernale biancoceleste. La società, alla ricerca di un rinforzo di primo livello per il centrocampo, si trova infatti davanti alla necessità di effettuare almeno una cessione importante per finanziare un nuovo acquisto. Le uscite di profili minori come Belahyane e Dele-Bashiru non basterebbero a garantire il budget richiesto, e così il nome indicato come possibile sacrificio è proprio quello di Mattéo Guendouzi, il cui ingaggio da 2,2 milioni di euro pesa sensibilmente sul monte stipendi.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Maurizio Sarri non si opporrebbe a un addio del francese a patto che la Lazio sia in grado di sostituirlo con un giocatore più funzionale al suo sistema di gioco. L’idea del tecnico è chiara: rinunciare a Guendouzi può avere un senso solo se contestualmente arriverà un centrocampista con caratteristiche specifiche, maggiormente adatte alla costruzione e al dinamismo richiesti dal suo modello tattico.

In quest’ottica sono iniziati a circolare diversi nomi: Loftus-Cheek, Zielinski, Fabbian e Ilic rappresentano le opzioni più gradite allo staff tecnico, mentre profili ancora acerbi come Watson e Berti non vengono considerati idonei per colmare nell’immediato un’eventuale partenza del francese. La strategia della società è quindi orientata verso un giocatore pronto, capace di inserirsi rapidamente nelle rotazioni e di garantire un apporto significativo già nella seconda metà di stagione.

Intanto, il mercato intorno a Guendouzi si muove con decisione. L’ex Marsiglia ha attirato l’interesse del Sunderland, come rivelato anche dall’allenatore Le Bris, che ha confermato la stima nei confronti del centrocampista. Il club inglese starebbe valutando un affondo già nel mese di gennaio, convinto che l’energia, la personalità e l’esperienza internazionale del francese possano rappresentare una risorsa preziosa per il proprio progetto tecnico.

Tuttavia, prima che l’operazione possa concretizzarsi, sarà necessario che la Lazio individui e blocchi un sostituto all’altezza. Sarri non intende privarsi di un elemento importante come Guendouzi senza avere in mano un giocatore pronto a prendere immediatamente il suo posto. Le prossime settimane saranno quindi decisive per capire se il rapporto Guendouzi Lazio continuerà anche nella seconda parte della stagione o se il centrocampista francese saluterà la Capitale per aprire un nuovo capitolo della sua carriera.