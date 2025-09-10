Guendouzi Lazio, tra ambizione e delusione: e quell’obiettivo chiaro nel mirino! Le ultimissime sul biancoceleste

Matteo Guendouzi, centrocampista francese classe 1999 e nuovo volto del centrocampo della Lazio, ha vissuto con amarezza la recente esclusione dalla Nazionale maggiore. Durante la sosta internazionale, il giocatore è rimasto a Formello, lontano dai riflettori delle qualificazioni mondiali contro Ucraina e Islanda. Il commissario tecnico Didier Deschamps, noto per la sua gestione rigorosa e selettiva dei Bleus, ha deciso di non includerlo nella lista dei convocati, lasciando il calciatore visibilmente deluso.

“Non essere chiamato mi ha fatto male, farò di tutto per tornarci”, ha dichiarato Guendouzi, che non intende arrendersi. Ex Arsenal e Marsiglia, il centrocampista ha rilanciato con determinazione i suoi obiettivi stagionali, sia in chiave Lazio che Nazionale. Per riconquistare la fiducia di Deschamps, serviranno prestazioni convincenti e una maggiore incisività sotto porta: “Ho fatto il primo gol, ora spero di arrivare a 5-8 reti. Sarebbe fantastico e credo di potercela fare. Restano ancora 36 giornate, vedremo alla fine”.

A facilitare la sua crescita è anche il nuovo assetto tattico adottato da Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, che lo impiega in un ruolo più avanzato nel 4-3-3. “Gioco da numero 8, posso inserirmi con più frequenza in area. Prima eravamo in due davanti alla difesa”, ha spiegato Guendouzi, sottolineando come la nuova posizione gli consenta di esprimere al meglio le sue qualità.

Il francese si sta affermando anche come leader nello spogliatoio biancoceleste, grazie a intensità, carisma e spirito competitivo. Dopo una prestazione deludente contro il Como, la Lazio ha reagito con un netto 4-0 sul Verona, segnale di una squadra in crescita e di un giocatore in cerca di riscatto.

“Essere escluso dalla Nazionale fa male, ma significa che c’è grande concorrenza. Questa decisione mi spingerà a dare ancora di più”, ha concluso Guendouzi. Il messaggio è chiaro: trasformare la delusione in motivazione. La Lazio potrebbe beneficiarne e, chissà, anche Deschamps potrebbe rivedere le sue scelte.