Guendouzi Lazio, l’addio a gennaio è sempre più probabile: quei due club inglesi hanno messo nel mirino il francese

Guendouzi Lazio, il futuro del centrocampista francese potrebbe essere in Premier. I biancocelesti sono pronti a cederlo a gennaio

Il futuro di Matteo Guendouzi rimane avvolto nell’incertezza, e il tema “Guendouzi Lazio” è destinato a diventare uno dei più discussi in vista della sessione invernale di mercato. Il centrocampista francese, arrivato a Roma con grandi aspettative, aveva già manifestato la volontà di lasciare la Capitale durante l’estate, soprattutto dopo la mancata qualificazione alle competizioni europee. Diverse squadre avevano bussato alla porta dei biancocelesti, ma una combinazione di fattori ha frenato la cessione. Da un lato, il ritorno di Maurizio Sarri in panchina ha convinto Guendouzi a concedere un’altra chance al progetto tecnico della Lazio; dall’altro, il blocco del mercato imposto al club ha impedito qualsiasi trattativa in uscita.

Con l’arrivo del mese di gennaio, però, il quadro potrebbe cambiare radicalmente. L’interesse per Guendouzi non si è mai affievolito, anzi: la Premier League resta una delle destinazioni più probabili per il giocatore. Per lui sarebbe un ritorno in un ambiente già conosciuto, dopo gli anni trascorsi all’Arsenal. Newcastle e Aston Villa avevano già mostrato un forte interesse nei mesi scorsi, mettendo sul tavolo proposte concrete. Ora, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, una nuova pretendente si sarebbe aggiunta alla lista: il Sunderland.

Il club biancorosso sta progettando una ricostruzione importante e il direttore sportivo, Florent Ghisolfi — ex Roma e grande conoscitore del calcio europeo — ha inserito proprio Guendouzi tra i profili prioritari per rinforzare il centrocampo. La sua esperienza, la sua intensità e la sua capacità di coprire più ruoli sarebbero ideali per la filosofia di gioco del Sunderland, che punta a consolidarsi con ambizioni crescenti. Inoltre, negli ultimi giorni si è parlato della possibile cessione di Xhaka alla Juventus: un’operazione che, se andasse in porto, libererebbe proprio il posto ideale per l’ex Marsiglia.

Tuttavia, il club del Nord dell’Inghilterra non avrà vita facile. Sul mercato dovrà infatti affrontare la concorrenza del Newcastle, acerrimo rivale cittadino. Una situazione che aggiunge ulteriore interesse alla vicenda, rendendo la trattativa ancora più complessa e appassionante. In questo contesto, la Lazio giocherà un ruolo chiave: il club vuole ottenere una plusvalenza significativa e valuterà con attenzione tutte le offerte, tenendo conto anche del percorso tecnico delineato da Sarri.

Le prossime settimane saranno dunque decisive. L’evoluzione del dossier Guendouzi Lazio potrebbe cambiare gli equilibri sia a Formello che in Premier League, con un mercato pronto a entrare nel vivo.