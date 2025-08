Guendouzi a LSC: «Lazio forte, possiamo fare una stagione..»

Guendouzi a LSC: «Lazio forte, giochiamo bene. Sarri quello di sempre. Possiamo fare una stagione che..». Le parole del centrocampista francese

Si chiude con un pareggio per 2-2 la tournée turca della Lazio. Al termine di una buona prestazione contro il Galatasaray, a commentare il match ai microfoni di Lazio Style Channel è stato il centrocampista Mattéo Guendouzi, che ha espresso fiducia e ottimismo per il futuro della squadra di Maurizio Sarri. Il francese ha analizzato la partita, parlando di una prestazione solida e di un risultato che sta persino stretto ai biancocelesti.

Un test positivo contro un avversario di livello

La Lazio torna dalla Turchia con indicazioni incoraggianti. Il pareggio per 2-2 contro i campioni in carica del Galatasaray, in un ambiente caldo come quello di Istanbul, rappresenta un test probante e superato a pieni voti. La squadra di Sarri ha mostrato progressi sia sul piano del gioco che della condizione fisica, tenendo testa a un avversario di caratura internazionale. Un passo avanti importante nel percorso di preparazione in vista dell’inizio del campionato.

Le parole di Guendouzi a Lazio Style Channel

Al termine della gara, Mattéo Guendouzi ha offerto la sua analisi, sottolineando la qualità della prestazione e il potenziale del gruppo. Ecco le sue parole complete:

«Una Lazio forte che avrebbe meritato anche qualcosa in più nel secondo tempo. Il mio obiettivo è quello di aiutare la squadra a crescere e fare tutto in campo per i nostri tifosi. Questa è una Lazio che ha le qualità per giocare bene, è una Lazio che può crescere. Sarri? È quello di sempre. Abbiamo una bella squadra e se lavoriamo insieme possiamo fare bene e fare una stagione importante per tutti».

Fiducia in Sarri e nel gruppo per una stagione importante

Le dichiarazioni di Guendouzi suonano come un manifesto per la nuova stagione. Il centrocampista francese ha ribadito la sua totale fiducia nel progetto, nel gruppo e soprattutto nel tecnico. La conferma che “Sarri è quello di sempre” è un segnale di continuità e di coesione all’interno dello spogliatoio. Con queste premesse e con la giusta mentalità, la Lazio può davvero, come spera il suo leader a centrocampo, “fare una stagione importante per tutti”.