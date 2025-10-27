 Guendouzi, con la Lazio ormai è un pilastro: nel mezzo un record tanto importante quanto all'insegna della storia - Lazio News 24
Guendouzi, con la Lazio ormai è un pilastro: nel mezzo un record tanto importante quanto all'insegna della storia

3 ore ago

Guendouzi
Dc Roma 20/07/2025 - amichevole / Lazio-Lazio U20 / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Matteo Guendouzi

Lazio, Guendouzi celebra 100 presenze con un successo contro la Juventus. La situazione attuale

Una serata speciale per Matteo Guendouzi e per la Lazio: il centrocampista francese ha raggiunto le cento presenze in maglia biancoceleste festeggiando allo stesso tempo una vittoria fondamentale contro la Juventus, vinta 1-0. Un doppio traguardo che sottolinea il valore del giocatore all’interno della squadra e la solidità della Lazio sotto la guida di Sarri.

Guendouzi, arrivato alla Lazio con la reputazione di centrocampista dinamico e tecnico, ha confermato ancora una volta il suo impatto sul gioco. Nella partita contro la Juventus ha mostrato tutta la sua intelligenza tattica, aiutando la difesa a mantenere ordine e sostenendo la costruzione delle azioni offensive. La sua capacità di leggere il gioco e di inserirsi nei momenti giusti lo rende una pedina fondamentale nel centrocampo biancoceleste.

Il traguardo delle cento presenze è un momento di grande orgoglio per Guendouzi. «Raggiungere le cento partite con la Lazio è qualcosa di speciale. Ringrazio la società, i compagni e i tifosi che mi hanno sempre sostenuto», ha dichiarato il francese. Questo risultato testimonia la continuità del suo percorso nella squadra e il legame crescente con il club e i sostenitori.

La vittoria contro la Juventus non è solo un risultato: rappresenta la conferma di una Lazio solida e competitiva. La squadra ha dimostrato organizzazione difensiva, capacità di gestire il possesso palla e concretezza sotto porta, qualità in cui Guendouzi ha giocato un ruolo chiave. La sua presenza in campo ha contribuito a mantenere equilibrio, a intercettare palloni e a dettare tempi di gioco, risultando determinante per il successo finale.

Oltre al valore tecnico, Guendouzi è ormai un punto di riferimento anche dal punto di vista della leadership. La sua determinazione e professionalità rappresentano un esempio per i compagni più giovani, contribuendo a rafforzare lo spirito di squadra della Lazio.

In sintesi, la serata di Lazio-Juventus ha un significato doppio: celebrare le cento presenze di Guendouzi e portare a casa tre punti fondamentali. Il centrocampista francese si conferma così una figura centrale nella crescita e nelle ambizioni della Lazio, capace di unire qualità, esperienza e leadership, diventando un pilastro imprescindibile per le prossime sfide della squadra.

