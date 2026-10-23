Gudmundsson Lazio, il rientro si avvicina? Gattuso svela le condizioni dell’islandese e fissa l’obiettivo per il ritorno in campo – Lazio News 24

Gudmundsson Lazio, l’attaccante islandese prosegue il recupero dopo la lussazione alla spalla sinistra. Gattuso ha fatto il punto sulle sue condizioni in conferenza stampa: nel mirino c’è la sfida contro il Napoli, ma resta un ostacolo da superare

La Lazio continua a monitorare con attenzione le condizioni di Albert Gudmundsson, ancora alle prese con il recupero dall’infortunio alla spalla sinistra. L’attaccante islandese classe ’96 sta seguendo un percorso specifico per superare definitivamente le conseguenze della lussazione dell’articolazione gleno-omerale sinistra, un problema che ne sta condizionando la disponibilità.

L’obiettivo dello staff medico biancoceleste è quello di accompagnare il giocatore verso un recupero completo, evitando di accelerare eccessivamente i tempi. Intanto, dalla conferenza stampa di Gennaro Gattuso sono arrivate indicazioni importanti sulle condizioni dell’ex calciatore di Genoa e Fiorentina.

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Gattuso fa il punto sull’infortunio: la situazione

Nel corso della conferenza stampa, l’allenatore della Lazio ha affrontato anche il tema relativo al recupero di Albert Gudmundsson, soffermandosi su un aspetto fondamentale per il suo ritorno all’attività. La speranza espressa da Gattuso è che l’attaccante possa riprendere a correre senza avvertire dolore alla spalla nel giro di una decina di giorni, condizione importante per proseguire con le successive fasi del programma di recupero.

Il problema fisico richiede particolare attenzione, soprattutto considerando le sollecitazioni alle quali viene sottoposta l’articolazione durante l’attività agonistica. Per questo motivo, il ritorno alla piena disponibilità dovrà essere valutato progressivamente, sulla base delle risposte del calciatore.

Gudmundsson, nel mirino c’è il Napoli: l’obiettivo per il rientro

La notizia più interessante riguarda la possibile data del ritorno in campo. Secondo il programma di recupero indicato, Gudmundsson punta a tornare a disposizione per la partita contro il Napoli.

Si tratta di un obiettivo importante per il giocatore e per Gattuso, che spera di recuperare un’ulteriore soluzione offensiva in vista dei prossimi impegni della stagione. La disponibilità dell’islandese per la sfida contro i partenopei, tuttavia, non può ancora essere considerata certa. Molto dipenderà dall’evoluzione delle sue condizioni e, soprattutto, dalla possibilità di riprendere gli allenamenti senza accusare nuovi fastidi.

Quanto può essere importante il suo recupero per Gattuso

Il possibile ritorno di Albert Gudmundsson rappresenterebbe una risorsa preziosa per la Lazio, soprattutto per le caratteristiche tecniche dell’attaccante islandese. La sua capacità di muoversi tra le linee, partecipare alla costruzione offensiva e trovare soluzioni negli ultimi metri potrebbe offrire a Gattuso maggiori alternative nella gestione del reparto avanzato.

Per il momento, però, la priorità resta il recupero fisico. Gudmundsson dovrà superare il problema alla spalla prima di poter pensare al ritorno in campo. La sfida contro il Napoli rimane l’obiettivo individuato, mentre lo staff biancoceleste continuerà a monitorare quotidianamente i progressi dell’islandese.