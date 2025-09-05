Fabio Grosso sicuro: «Lazio squadra forte, ma noi tenteremo di giocarla alla pari. Ecco come» - Lazio News 24

L’allenatore neroverde punta a migliorare e guarda con determinazione alla sfida con i biancocelesti

Durante il media day organizzato dal Sassuolo, il tecnico Fabio Grosso ha parlato delle ambizioni del club emiliano e della prossima sfida contro la Lazio, una delle gare più attese della prima parte di stagione. Con il campionato appena cominciato, l’ex campione del mondo ha trasmesso fiducia e determinazione, indicando chiaramente la volontà della squadra di affrontare ogni appuntamento con spirito competitivo.

«Il campionato è iniziato e siamo preparati per cercare di farlo al meglio» – ha dichiarato Grosso – «Abbiamo subito affrontato i campioni d’Italia in una partita difficilissima, ma la generosità e la voglia messe in campo dai ragazzi sono state un buon punto di partenza».

La prossima sfida metterà di fronte il Sassuolo a una Lazio in cerca di riscatto. Dopo un avvio stagionale altalenante, i biancocelesti hanno bisogno di continuità per risalire la classifica. Grosso è consapevole delle insidie del match, ma non intende partire battuto: «Ogni settimana ci attende una nuova sfida e vogliamo ottenere il massimo in tutte le occasioni. Possiamo, dobbiamo e vogliamo migliorare in tantissime cose».

Il tecnico ha poi evidenziato come la mentalità e l’atteggiamento della squadra siano gli aspetti su cui insistere per costruire una stagione positiva. La gara con la Lazio rappresenta un banco di prova importante, anche per testare la solidità del progetto tattico e il livello di competitività dei suoi uomini.

La Lazio, dal canto suo, arriva all’incontro con la volontà di consolidare i progressi mostrati a tratti nelle prime uscite stagionali. La squadra di Sarri, ancora alle prese con alcuni limiti legati al mercato e alla condizione fisica, cercherà in Emilia tre punti fondamentali per rilanciarsi.

Sarà una sfida interessante anche dal punto di vista tattico, tra due allenatori che prediligono il gioco propositivo. Per Fabio Grosso si tratta di un’occasione importante per dimostrare la crescita del Sassuolo, mentre per la Lazio l’imperativo sarà dare continuità al lavoro fatto in settimana e mostrare i segnali di una svolta.

La parola ora passa al campo, dove entrambe le squadre cercheranno di imporsi per cominciare settembre nel miglior modo possibile.