Gregucci sui tifosi: «Ormai è da tanti anni che la Lazio deve imbattersi sempre su quella cosa» - Lazio News 24

Gregucci sulla protesta dei tifosi: «Con Lotito estati sempre uguali». Il racconto dell’ex biancoceleste

Angelo Gregucci, ex calciatore della Lazio e voce autorevole nell’ambiente biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare la recente manifestazione dei tifosi contro la gestione societaria di Claudio Lotito. Le parole dell’ex difensore riflettono un malessere ormai ricorrente tra i sostenitori laziali, che si trovano ogni anno ad affrontare un’estate all’insegna dell’incertezza e della frustrazione.

«C’è poco da commentare» ha dichiarato Gregucci. «Viviamo da cinque o sei anni estati analoghe, forse questa ancora peggiore in virtù dei limiti di operatività del club. Le nostre estati sono sempre uguali, mancherà interesse fino a quando non ripartirà il campionato».

La critica di Gregucci è diretta, ma lucida, e non si limita a una semplice valutazione di mercato. Il riferimento al presidente Lotito è implicito ma evidente: secondo l’ex giocatore, la gestione della società segue da anni uno schema ripetitivo, che inevitabilmente alimenta il distacco tra la piazza e la dirigenza. Non si tratta solo della mancanza di colpi ad effetto o della lentezza nel costruire la rosa, ma di un clima generale di stagnazione che si respira ogni estate.

Gregucci ha poi aggiunto un elemento economico alla riflessione: «Purtroppo siamo condannati a fare questo. Per ambire e sognare dovremo vedere dell’altro. Avendo poco fatturato abbiamo questi problemi, anche se dal punto di vista patrimoniale rischi non ce ne sono».

È una constatazione amara ma realistica: la Lazio, sotto la guida di Lotito, mantiene una solidità economica invidiabile, ma fatica a trasformarla in ambizione sportiva. L’equilibrio finanziario, spesso rivendicato con orgoglio dal presidente, non basta più a placare le critiche di una tifoseria che vorrebbe vedere la propria squadra protagonista, non solo presente.

Il nome di Lotito continua quindi a essere al centro del dibattito laziale, tra chi apprezza la stabilità societaria e chi, come Gregucci, auspica un cambio di passo a livello operativo e progettuale. Con il campionato alle porte, la speranza dei tifosi è che i risultati possano ribaltare le sensazioni di un’altra estate difficile.