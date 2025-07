Lazio, parla Gregucci: «Penso che Sarri possa dare a tanti giocatori. Isaksen migliore di Noslin e Cancellieri»

Lazio, parla Gregucci sulla situazione di Maurizio Sarri: dal mercato e quelle che potrebbero essere le note positive

Ai microfoni di Radiosei, Angelo Gregucci —ex difensore e allenatore, attualmente opinionista sportivo—ha condiviso un’analisi dettagliata su alcuni protagonisti del reparto avanzato della Lazio. L’intervento si è focalizzato in particolare sull’attacco biancoceleste allenato da Maurizio Sarri, tecnico toscano noto per il suo calcio propositivo e la cura dei dettagli tattici. Gregucci ha evidenziato la fase di transizione che sta attraversando la Lazio, soprattutto in attacco ma non solo. Le sue parole:

PAROLE – «Sono convinto che qualche operazione in uscita la Lazio la farà prima della fine del mercato. Di ‘positivo’ c’è che Sarri ha avuto la squadra praticamente fatta ad inizio ritiro, anche se ovviamente è un paradosso in questo contesto di mercato bloccato. Cancellieri? Bisogna capire se ci sono offerte convenienti. Il Parma non ha esercitato il riscatto, mi pare. Io sono curioso soprattutto di vedere se Sarri farà qualcosa di diverso, se proporrà un calcio meno posizionale, vista la situazione che si è trovato a fronteggiare. Penso che le caratteristiche che ha adesso la Lazio permetteranno al tecnico di fare una pressione più forte, penalizzando un pochino il giro palla. Penso che Sarri possa dare a tanti giocatori, senza il terzo impegno settimanale, qualcosa in più».

«Isaksen migliore di Noslin e Cancellieri. Premetto che non vedendoli quotidianamente il giudizio è limitato. Se Noslin è quello che abbiamo visto in questa stagione, farà fatica. Lui a Verona ha dimostrato altro in quella metà della stagione, per questo bisogna fare un discorso in prospettiva e capire anche quali siano i reali margini di miglioramento del singolo. Belahyane mezzala? Sarri, lavorandoci tutti i giorni, può inserirlo. Magari nell’economia del gioco il giocatore mette a disposizione le sue caratteristiche. Il palleggio, le sue qualità»