Gregucci su Sarri: «Cuore pulsante di questa Lazio. Secondo me in questa stagione...» - Lazio News 24

Gregucci: «Sarri è il cuore della Lazio, ma serve un progetto più ambizioso». La situazione attuale

L’ex difensore e allenatore Angelo Gregucci è tornato a parlare della Lazio e del tecnico Maurizio Sarri, soffermandosi sul rapporto tra l’allenatore e l’ambiente biancoceleste, oltre che sulle ambizioni del club.

Gregucci ha voluto sottolineare quanto il legame tra Sarri e la Lazio sia autentico e profondo:

«Sarri ama la Lazio, il suo centro sportivo e tutta la zona di Roma. Questa è una certezza, così come il suo legame con questi colori. Ha sempre dato il massimo per la causa e, nonostante alcune interruzioni, il suo rapporto con il club è ancora vivo e forte. Sarri sente davvero la Lazio dentro di sé».

Secondo Gregucci, il ritorno di Sarri potrebbe rappresentare una svolta per il club, ma servono condizioni favorevoli, a partire da un supporto più concreto da parte della società:

«La Lazio viene da due settimi posti consecutivi, ma manca ancora quella proposta chiara e ambiziosa da parte della società che faccia sognare i tifosi. Sarri è un tecnico pragmatico: parla di lavoro, di crescita e di gruppo. Con un mercato bloccato, è l’unica via percorribile».

L’ex allenatore ha poi espresso preoccupazione per la gestione economica della società, evidenziando come la situazione attuale possa compromettere le strategie:

«Mi lascia perplesso l’errore commesso a livello economico. Ci sono milioni che, secondo Lotito, andavano spostati per evitare il blocco del mercato. La Lazio è sempre stata prudente, ma questa volta il passo non è stato ben calcolato. Il rischio di mercato è stato evitato, ma a che prezzo?».

Sulla costruzione della rosa, Gregucci è chiaro:

«Non è mai stato fatto un investimento vero, un profilo come McTominay non è mai arrivato. Si continua a sperare nella valorizzazione dei giocatori già in rosa. È una strategia, ma non può bastare se si vuole competere ad alti livelli».

Infine, un commento sul possibile rendimento stagionale della squadra:

«Se la Lazio chiuderà sesta o settima avrà fatto il suo. Qualsiasi posizione migliore sarà un mezzo miracolo, considerata la situazione attuale. Ma Sarri ha la capacità e la passione per far rendere al massimo questo gruppo».