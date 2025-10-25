Gregucci, esordio subito da protagonista per l’ex calciatore della Lazio sulla panchina della Sampdoria! Ecco cosa è successo

Gregucci, esordio da protagonista per l’ex Lazio sulla panchina della Sampdoria nel pareggio 1-1 contro il Frosinone! Ecco perché

Angelo Adamo Gregucci, ex calciatore della Lazio e nuovo tecnico della Sampdoria, ha vissuto la sua prima panchina blucerchiata in Serie B con un pareggio contro il Frosinone. La partita, combattuta fino all’ultimo, si è conclusa 1-1. A sbloccare il match è stato Zilli per il Frosinone, ma la Sampdoria ha risposto con un gol spettacolare di Coda.

Al 68′, Coda, su assist di Ioannou, ha piazzato la palla dentro la porta con una conclusione potente da dentro l’area, battendo il portiere Palmisani, che non ha potuto fare nulla per evitare il gol. La splendida rete ha fatto esplodere di gioia i tifosi blucerchiati, ma subito dopo il gol, il tecnico Gregucci è stato espulso dall’arbitro Turrini per proteste, aggiungendo un tocco di amarezza alla giornata.

Con questo pareggio, la Sampdoria si attesta al diciottesimo posto in classifica, in zona retrocessione, con sei punti in classifica. La squadra blucerchiata si prepara ora ad affrontare le prossime gare contro Bari, Mantova e Catanzaro, tutte squadre a pari merito in classifica. Il cammino per la salvezza continua, e l’esordio di Gregucci non è stato certo privo di emozioni.