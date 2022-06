Gregucci: «Difficile trovare uno più forte di Romagnoli, chiuderei subito»

Gregucci, ex giocatore della Lazio, ha parlato della necessità dei biancocelesti di acquistare un difensore

Per i microfoni di TMW, Gragucci ha fatto il punto sul mercato della Lazio, soffermandosi sulla necessità di acquistare un difensore. Ecco le sue parole:

CAPITOLO DIFENSORI – «Penso che trovare uno più forte di Romagnoli per la Lazio sarebbe difficile. Il giocatore ha, inoltre, un trasporto emotivo per il club biancoceleste non da poco, perché ha la famiglia laziale. Comunque credo che sostituire Acerbi non sarà molto semplice, ma se fosse per me chiuderei subito l’operazione Romagnoli».

INZAGHI E IL TRIDENTE LUKAKU-DYBALA-LAUTARO – «Io credo che Simone inizierà sulle proprie certezze. Anche se ci ricordiamo il primo anno di Luis Alberto alla Lazio prima ha trovato l’equilibrio di squadra e poi ha capito come sfruttarlo meglio. All’inizio si dedicherà all’equilibrio della squadra nerazzurra ma il progetto sarà riuscire, nel caso, a farli giocare tutti e tre».