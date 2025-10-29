Gregucci sulla Lazio: «Bisogna stare attenti al Pisa considerando questa cosa. Servirà giocare bene» - Lazio News 24

Gregucci avverte la Lazio: «Attenti al Pisa, servirà una partita perfetta». Le dichiarazioni

L’avvicinamento a Pisa-Lazio è ormai nel vivo e, a fare il punto della situazione, è stato Angelo Gregucci, ex difensore e allenatore, che ha analizzato il momento della squadra biancoceleste e le insidie della prossima trasferta. Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Gregucci ha espresso considerazioni lucide sulla crescita della Lazio e sui punti ancora da migliorare per consolidare i risultati positivi ottenuti di recente.

Secondo Gregucci, la Lazio deve mantenere alta l’attenzione: «Se fossi nella Lazio starei molto attento al Pisa. L’attaccamento, il sacrificio e l’aiuto reciproco mostrati contro Juventus e Atalanta sono stati encomiabili. In quelle partite abbiamo lasciato la palla agli avversari, difendendoci con lucidità e compattezza. È da questi atteggiamenti che dobbiamo ripartire».

Il tecnico ha poi spiegato che il Pisa non sarà un avversario da sottovalutare: «Contro il Pisa a fare la partita dovrà essere la Lazio. La squadra di Gilardino giocherà con grande intensità e noi dovremo almeno pareggiare la loro motivazione. Anche il Napoli ha sofferto con il Lecce, ma alla fine ha vinto grazie alla cura del dettaglio. A Pisa sarà una sfida dura, hanno giocatori pericolosi in ripartenza come Nzola e Cuadrado. La Lazio dovrà essere attenta nelle preventive e sbagliare il meno possibile. Vincere lì sarebbe fondamentale per dare un senso diverso al girone d’andata».

Gregucci ha parlato anche della situazione interna alla rosa della Lazio, soffermandosi su alcuni singoli. «Credo che si stia aprendo un’opportunità per Noslin. Se avrà spazio, dovrà dimostrare di essere più performante di Basic. Sarri ha il compito non facile di valorizzare tutto il gruppo, cosa che in passato non è sempre riuscita. Ma se Noslin saprà cogliere l’occasione, potrà diventare una risorsa importante per la Lazio».

Un commento infine anche su Isaksen, giocatore ancora alla ricerca della definitiva consacrazione con la maglia della Lazio: «Non ti fa ancora fare il salto di qualità nei numeri, ma la crescita è evidente. Deve migliorare in termini di assist e gol, ma è un ragazzo serio e affidabile. E non è che altrove ci siano tanti campioni migliori di lui».

Gregucci chiude con una riflessione chiara: la Lazio deve consolidare l’equilibrio mostrato nelle ultime gare, ma senza cali di concentrazione. La sfida di Pisa rappresenta un banco di prova cruciale per capire se la squadra di Sarri può davvero puntare a un campionato di vertice.

