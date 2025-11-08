News
Gran Galà del Calcio, la Lazio Women tra le protagoniste dell’evento. Una giocatrice sarà premiata nella XIV edizione!
Gran Galà del Calcio, una giocatrice delle Lazio Women sarà premiata nella XIV edizione: riconoscimento per la sua stagione straordinaria
La Lazio Women sarà protagonista anche al Gran Galà del Calcio, evento che celebrerà le migliori stelle del calcio italiano. Lunedì 10 novembre, nella XIV edizione della cerimonia, tra i premiati ci sarà Martina Piemonte, premiata come Miglior Attaccante per la stagione 2024/2025.
La calciatrice biancoceleste ha dimostrato il suo straordinario talento durante l’anno passato, mettendo a segno ben 17 reti in campionato e contribuendo in modo determinante al rendimento della sua squadra. A completare la sua stagione da protagonista, Piemonte ha anche partecipato all’Europeo femminile con la Nazionale italiana, confermando il suo status tra le migliori attaccanti del panorama calcistico nazionale.
Un riconoscimento meritato per l’attaccante della Lazio Women, che rappresenta un’ulteriore testimonianza della crescita e dei successi delle squadre femminili della Lazio.
