Giudice sportivo Lazio, il referto dopo l’undicesima giornata: doppia ammonizione per Zaccagni e le altre sanzioni ai biancocelesti

Giudice sportivo Lazio, Zaccagni e Sarri sanzionati: confermate le ammonizioni e l’ammenda per il capitano. Il referto dopo l’undicesima giornata

L’undicesimo turno di Serie A è stato l’ultimo prima della pausa per le Nazioni, con la Lazio che ha affrontato l’Inter a San Siro, uscendo sconfitta per 2-0. A distanza di qualche giorno, la Lega Serie A ha reso note le decisioni del giudice sportivo, confermando due ammonizioni che riguardano i biancocelesti.

Zaccagni sanzionato per proteste: multa e doppio giallo per il capitano

Il giudice sportivo ha convalidato il cartellino giallo a Mattia Zaccagni per “proteste nei confronti di un ufficiale di gara”. Essendo il capitano della squadra, per Zaccagni la sanzione è doppia: oltre al giallo, il numero 10 biancoceleste dovrà anche pagare un’ammenda di 1.500 euro.

Ammonito anche Maurizio Sarri

Il giudice sportivo ha confermato anche l’ammonizione a Maurizio Sarri, il primo cartellino della stagione per il tecnico biancoceleste.

Le sanzioni si aggiungono a una settimana che ha visto la Lazio uscire senza punti da San Siro, ma con la consapevolezza che, nonostante la sconfitta, la squadra sta lavorando per migliorare e rimanere competitiva nel corso della stagione.