Giudice Sportivo, arrivano le decisioni dopo Lazio-Milan! Confermate le squalifiche per Pellegrini, Marusic e Guendouzi

Mano pesante del Giudice Sportivo dopo i fatti di Lazio Milan, con la conferma delle squalifiche per Matteo Guendouzi, Adam Marusic e Luca Pellegrini.

Un turno di stop per il terzino italiano, una per il terzino montenegrino e due turni per l’ex Marsiglia. Confermata anche la squalifica a Sarri, che era diffidato e quindi non sarà in panchina nel match contro l’Udinese. Cartellini gialli confermati anche per Immobile, Romagnoli e Hysaj