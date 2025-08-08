Giordano: «Cancellieri mi sta convincendo, mi è sembrato uno dei più in forma di tutti. Sarri ha un debole per...»

Bruno Giordano, ex attaccante biancoceleste, ha voluto parlare della Lazio focalizzandosi soprattutto su un giocatore

Bruno Giordano, storico bomber biancoceleste, ha preso la parola ai microfoni di Radio Laziale per offrire una panoramica approfondita sullo stato attuale della Lazio di Maurizio Sarri. L’ex attaccante, protagonista negli anni d’oro del club, ha condiviso considerazioni e spunti interessanti in vista della nuova stagione, analizzando punti di forza, aspetti da migliorare e prospettive del progetto tecnico.

Giordano ha evidenziato l’importanza di consolidare il gruppo squadra e di lavorare su alcune criticità emerse nel finale della scorsa annata. Ha sottolineato come la compattezza tattica e la mentalità vincente debbano diventare marchi di fabbrica per competere ai vertici della Serie A. Inoltre, ha lodato il lavoro svolto dal tecnico toscano e la crescita di alcuni giovani.

PAROLE – «I portieri sui goal non hanno colpe, sul primo Mandas non poteva uscire, i sono i marcatori a dover fare il loro, sul secondo il tiro non era angolatissimo ma non è un errore. Miglioramenti? Dal punto di vista fisico si puó sempre migliorare, loro iniziano il campionato prima ma questo secondo me influisce molto poco.»

SINGOLI – «Gila sbaglia spesso il gesto tecnico, essendo l’ultimo a difendere i suoi errori possono costare caro, sono anche i dettami del tecnico che influiscono in questo. Marusic centrale non mi convince, ma la scelta spetta all’allenatore che si prende le responsabilita lelle sue decisioni. Cancellieri mi sta convincendo, mi è sembrato uno dei più in forma di tutti, in campo aperto e fortissimo, certamente poi nello stretto soffre un po’ di più. Dia lo vedo più tranquillo, Castellanos se non ha il posto sicuro da titolare puó andare in difficoltà, vedo più avanti Dia a oggi. Sappiamo che il mister ha un debole per Cataldi, ma Rovella la scorsa stagione ha fatto una super stagione e vista la giovane età puó migliorare anche per quelle che sono le richieste di Sarri.»