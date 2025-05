Giordano Lazio: l’ex biancoceleste commenta la stagione appena conclusa: «Alla stagione do un 6, alla Lazio manca un vero regista»

Giordano Lazio: l’ex calciatore parla della stagione appena conclusa dai biancocelesti. Le dichiarazioni

Intervistato ai microfoni di Radiosei, l’ex calciatore della Lazio Bruno Giordano ha parlato della stagione di Serie A appena terminata. Il classe 1956 si è soffermato sui biancocelesti. Di seguito, le sue dichiarazioni:

STAGIONE-«Per come è finita alla Lazio gli darei un 6 perché è finita male in Europa e in campionato, ma la stagione è stata di livello e quindi nel complesso gli darei un 7. C’è la delusione di non aver acciuffato niente, ma la Lazio è stata sempre protagonista.»

COPPE- «La Conference non so se avrebbe attenuato la delusione. Se la Roma fosse stata sotto la Lazio la reazione dell’ambiente sarebbe stata più tenue. Questo è il problema di questa città se la rivale arriva sopra non conta nulla di quanto fatto. Il tifoso a mente freddo piò dire che la Lazio forse è andata un gradino più alta del suo livello. Mi meraviglia la società se dovesse esonerare Baroni per il risultato finale. La Lazio con i giocatori in rosa può giocare sia a 3, sia a 4.»

ROSA LAZIO-«Ha giocatori eclettici e ce lo ha detto lo stesso Baroni. Ci sono giocatori ‘sarriani’, mancherebbe un regista che tocchi molti palloni, che sappia verticalizzare. Alla Lazio quest’anno è mancato del palleggio. A Belahyane piace portare a spasso la palla, che non è la stessa cosa di giocare con i compagni.»