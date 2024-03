Giordano consiglia la Lazio: «Via Immobile? Ecco come lo sostituirei»

Bruno Giordano, ex attaccante della Lazio, dice la sua sul possibile addio di Ciro Immobile in estate: ecco come sostituirlo

Bruno Giordano, a Radiosei, ha parlato del possibile addio di Ciro Immobile alla Lazio in estate.

LE PAROLE – «Dovesse andare via Immobile cercherei un attaccante con caratteristiche più da area di rigore, poi si vedrà se sarà con Sarri o senza Sarri. Non è che se va via Immobile finisce il calcio. Poi dipende da che tipo di calcio vuoi fare Castellanos è uno che ti fa giocare bene ma in area di rigore non fa bene, a quel punto devi fare un acquisto. Ci sono da fare delle scelte, poi sta al presidente e al direttore. Non mi sembra che gli altri allenatori facciano il mercato, io non sono d’accordo che debba essere Sarri a fare il mercato».