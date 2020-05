Giordano: «Impensabile vedere Immobile al Napoli ora»

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’ex bomber di Lazio e Napoli ha detto la sua sulle voci di un passaggio di Immobile al Napoli

Interpellato ai microfoni di TMW Radio sulla questione Immobile-Napoli, l’ex attaccante della Lazio, con un passato glorioso anche nel club partenopeo, ha risposto:

«Assolutamente no. Due anni fa ci fu qualcosa, ma ormai si stanno invertendo anche le dinamiche. Il Napoli andava spesso in Champions e la Lazio no, quest’anno invece sta avvenendo il contrario. Perché dovrebbe farlo? A meno che De Laurentiis non raddoppi l’ingaggio».