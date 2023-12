Giordano a Radiosei: «Il rendimento altalenante della Lazio deriva dal calo fisico dei big»

Giordano, l’ex biancoceleste analizza come di consueto a Radiosei la situazione della Lazio alla luce della sconfitta contro l’Inter

Ai microfoni di Radiosei alla luce della sconfitta della Lazio con l’Inter, Bruno Giordano analizza cosi la situazione dei biancocelesti, le sue parole:

LAZIO – «La prestazione con l’Inter è stata più che buona, ma quello passa in un attimo, dal momento in cui guardi la classifica. Credo che domenica sera sono stati fatti 40′ di buon livello, anche perché va sempre rapportato il tutto all’avversario. Bisogna ripartire da lì, ma bisogna anche essere più incisivi. La Lazio ci aveva abituato ad un’altra efficacia negli ultimi 16 metri, ora ho sempre la sensazione che si torni indietro e non si faccia male all’avversario.

La differenza in negativo la sta facendo la condizione dei calciatori più importanti. Il modulo ed il sistema di gioco sono sempre gli stessi. Lazzari e Guendouzi sono gli unici che per rendimento si stanno staccando dagli altri. Il risultato finale lo determina sempre lo stato delle individualità, non la tattica ed il sistema di gioco.

Il tecnico ora può provare a cambiare delle cose, ad azzardare delle scelte più offensive, ma poi continuerà ad essere lo stato di forma di Immobile, per fare un esempio, a determinare l’efficacia della squadra. Poi tutto si può tentare, magari anche quel 4-4-2 che abbiamo visto negli ultimi minuti con Castellanos ed Immobile. È chiaro che il tecnico deve trovare delle soluzioni, penso a Pioli che nel Milan spesso a cambiato per risolvere dei problemi. La capacità, poi, di riempire l’area di rigore, dipende anche dalle caratteristiche dei calciatori che hai a disposizione»