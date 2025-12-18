Gila diventa papà, sono nati i due gemellini: gli auguri della Lazio al difensore spagnolo per questo lieto evento

Gila diventa papà: gioia nello spogliatoio della Lazio per la nascita dei gemelli. Per lo spagnolo sarà un Natale diverso dagli altri

Un nuovo capitolo di felicità si apre nello spogliatoio della Lazio, e questa volta il protagonista è Gila. Dopo le nascite che hanno coinvolto Nicolò Rovella, Luca Pellegrini e Matteo Cancellieri, oggi è il turno del difensore spagnolo, che ha accolto nel mondo i suoi primogeniti: due gemelli, Ares e Vittoria. La notizia è stata ufficializzata dalla società biancoceleste attraverso i canali social, condividendo la gioia di un momento così speciale con tifosi e appassionati.

Il centrale classe 1999, arrivato a Roma con l’obiettivo di consolidarsi nel reparto difensivo della squadra di Sarri, vive ora un periodo di grande felicità anche fuori dal campo. La nascita dei suoi gemelli segna una tappa importante della sua vita privata, e lo spagnolo può contare sul sostegno di compagni e società. Lo stesso club ha voluto rendere omaggio a Gila, sottolineando l’importanza di questo momento e congratulandosi con lui e la sua compagna, Eleonora.

Il presidente Claudio Lotito, a nome di tutta la S.S. Lazio, ha voluto esprimere pubblicamente le proprie felicitazioni: “Sono nati Ares e Vittoria, primogeniti di Mario Gila! A nome della società, della squadra, dello staff tecnico, delle redazioni di Lazio Style e di tutti i tifosi, porgiamo i più sinceri auguri a papà Mario e mamma Eleonora”. Un messaggio che ha sottolineato il legame affettivo tra club e giocatori, e l’attenzione della Lazio verso i momenti importanti della vita privata dei propri calciatori.

La gioia di Gila si aggiunge a quella già vissuta da altri membri della squadra durante l’anno. Lo spogliatoio biancoceleste sembra trasformarsi anche in una piccola comunità familiare, dove le nascite dei figli dei calciatori diventano occasioni di festa collettiva, in cui compagni e staff condividono momenti di affetto e vicinanza. La presenza di genitori felici contribuisce a rafforzare l’atmosfera positiva in squadra, stimolando serenità e motivazione anche sul campo.

Per Gila, l’arrivo di Ares e Vittoria rappresenta un nuovo inizio, che unisce responsabilità e gioia. Mentre il centrale spagnolo continuerà a lavorare con impegno per la Lazio, potrà contare sulla sua famiglia appena formata come fonte di equilibrio e serenità. I tifosi, dal canto loro, hanno già accolto la notizia con entusiasmo, condividendo auguri e messaggi affettuosi per il neo papà.

In questo contesto, la Lazio celebra non solo le vittorie sportive, ma anche i momenti di vita che arricchiscono i propri giocatori: un Gila felice fuori dal campo diventa così simbolo di gioia e armonia nello spogliatoio biancoceleste.