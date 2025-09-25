Gila, rinnovo a parte sarebbe pronto a dare un contributo alla Lazio? Il punto - Lazio News 24

Gila, il jolly della Lazio pronto a sorprendere ancora. La situazione attuale

In un momento complesso per la rosa biancoceleste, tra infortuni e soluzioni tattiche da reinventare, Mario Gila si conferma come il vero jolly della Lazio. Più che un semplice tappabuchi, il difensore spagnolo sta diventando sempre più una risorsa preziosa per Maurizio Sarri, grazie alla sua capacità di adattarsi a più ruoli e al suo spirito di sacrificio.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Gila è uno dei nomi più caldi in vista della delicata trasferta contro il Genoa. Con la Lazio ancora alla ricerca di equilibrio e stabilità dopo un avvio di stagione tutt’altro che convincente, Sarri sta valutando l’ipotesi di schierarlo in mediana dal primo minuto. Non sarebbe la prima volta per lo spagnolo: già nella passata stagione, sotto la guida di Baroni, Gila era stato provato davanti alla difesa, nella gara di Braga. Pur non eccellendo tecnicamente, aveva mostrato intelligenza tattica, senso della posizione e grande applicazione difensiva.

La sua duttilità è ormai nota: ha giocato come centrale puro, braccetto di sinistra in una difesa a tre, ma anche come esterno basso con compiti ibridi. Con Tudor, in alcune occasioni, è stato utilizzato in una linea difensiva flessibile, passando dal ruolo di centrale a quello di terzino in fase di possesso palla. Ora, in un momento in cui la Lazio ha bisogno di solidità più che di spettacolo, Gila potrebbe tornare utile in un ruolo non suo, ma in cui può garantire copertura e ordine.

Scegliere Gila come mediano significa rinunciare a qualcosa in termini di qualità e costruzione del gioco, ma guadagnare in equilibrio e solidità. Non è un regista alla Cataldi, né un incursore, ma può essere un elemento di raccordo tra difesa e centrocampo, capace di leggere i movimenti avversari e chiudere gli spazi.

La sfida contro il Genoa potrebbe rappresentare un altro banco di prova per lui. Il messaggio di Sarri è chiaro: chi dimostra disponibilità e sacrificio ha spazio. E Mario Gila, ad oggi, è l’esempio perfetto di un professionista pronto a dare il massimo, ovunque venga schierato.

La Lazio ha bisogno di certezze. E in attesa dei big, Gila è pronto a prendersi la scena.