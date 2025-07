Gila Lazio: «Percorso Lungo, ma Ci Affidiamo al Mister»

Condividi via email

Le parole di Mario Gila, colonna della difesa della Lazio, sul lavoro che i biancocelesti stanno svolgendo a Formello con Sarri

Mario Gila, ormai punto fermo della difesa della Lazio dopo essere stato lanciato con continuità proprio da Maurizio Sarri, ha parlato con convinzione ai microfoni del Corriere dello Sport, esprimendo un forte senso di fiducia nel progetto tecnico del “Comandante”. «Le sensazioni sono buone. Dopo la pausa e i primi giorni di allenamenti, abbiamo fatto una partita cercando di mettere in pratica quello che il mister ci chiede. Non guardiamo al punteggio, conta vedere le cose provate in settimana», ha dichiarato il centrale spagnolo. Questo approccio pragmatico, focalizzato sull’applicazione dei dettami tattici piuttosto che sul mero risultato dell’amichevole, è un chiaro segnale della mentalità che Sarri sta cercando di instillare.

Gila ha riconosciuto che, sebbene alcune indicazioni positive si siano già viste, c’è ancora molto da migliorare nella Lazio. Al tempo stesso, però, ha sottolineato la presenza di un’impostazione chiara, condivisa e riconoscibile, frutto del lavoro del tecnico. «Il nostro è un percorso lungo, ma ci affidiamo al mister. Abbiamo qualità e possiamo fare grandi cose», ha aggiunto il difensore, ribadendo la fiducia del gruppo nelle capacità dell’allenatore e nelle potenzialità della squadra. Le sue parole riflettono un impegno collettivo e una convinzione nella direzione intrapresa, elementi fondamentali per affrontare una stagione che si preannuncia ricca di sfide. La stabilità e la chiarezza tattica offerte da Sarri sembrano essere un pilastro su cui la squadra intende costruire il proprio riscatto dopo un’annata complicata.