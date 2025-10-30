 Gila Lazio, numeri da leader e rendimento da top!
Connect with us

News

Gila Lazio, numeri da leader e rendimento da top del difensore biancoceleste! Momento d'oro vissuto dal centrale riscoperto da Sarri

News

Pisa, Gilardino studia il modo per fermare la Lazio: contro i biancocelesti risolto un dubbio in difesa, ma restano su Cuadrado e Vural. E resta viva la polemica arbitrale

News

Pisa Lazio, Sarri valuta cambi di formazione per il match di oggi: dubbio Isaksen sulla sinistra dopo la grande prova con la Juventus

News

Pisa Lazio, trasferta vietata ai tifosi biancocelesti: rabbia per lo stop improvviso e corsa contro il tempo per i rimborsi! La Curva Nord chiede chiarezza

News

Cataldi guida della Lazio? Il Corriere dello Sport celebra il centrocampista biancoceleste: è lui la guida di Sarri tra corsa, gol e assist

News

Gila Lazio, numeri da leader e rendimento da top del difensore biancoceleste! Momento d’oro vissuto dal centrale riscoperto da Sarri

Lazio news 24

Published

54 minuti ago

on

By

Gila
Gila

Gila Lazio, numeri da leader e rendimento da top del difensore biancoceleste! Sarri riscopre il centrale in un momento d’oro

È un momento d’oro quello vissuto da Mario Gila, difensore centrale spagnolo classe 2000, che nelle ultime settimane si sta affermando come uno dei pilastri della retroguardia della Lazio. Dopo la prova di forza contro l’Atalanta, in cui è stato premiato come MVP, l’ex Real Madrid si è ripetuto anche contro la Juventus, offrendo un’altra prestazione di assoluta solidità.

Come evidenziato dal Corriere dello Sport, i numeri raccontano meglio di ogni parola il suo straordinario momento. Gila ha collezionato già 43 recuperi di palla, più di qualsiasi altro difensore del campionato, e ha vinto 12 contrasti, secondo solo a Oumar Solet (13). Dati che confermano la sua crescita costante e la piena fiducia che Maurizio Sarri gli ha concesso nelle ultime uscite.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio, notizie del giorno | LIVE Tempo reale

Leader silenzioso e garanzia difensiva

Arrivato a Roma nel 2022 dal Real Madrid Castilla, Gila ha vissuto momenti altalenanti nelle sue prime stagioni in biancoceleste, ma in questo avvio di 2025/2026 ha finalmente trovato continuità, diventando un punto fermo accanto ad Alessio Romagnoli. La sua capacità di leggere le situazioni difensive, unita a un miglioramento evidente nel gioco aereo e nella costruzione dal basso, lo rendono oggi uno dei difensori più completi della Serie A.

Futuro ancora da scrivere

Il rinnovo di contratto, tuttavia, è ancora lontano e la sua permanenza alla Lazio non è scontata. Alcuni club europei hanno già manifestato interesse, ma la società biancoceleste non intende privarsene a cuor leggero. Nel frattempo, Sarri può godersi un Gila in versione super: un difensore maturo, concentrato e ormai leader silenzioso di una squadra che, grazie anche alle sue prestazioni, ha ritrovato compattezza e sicurezza nel reparto arretrato.

pisa lazio
Quote Pisa-Lazio

QUOTE PISA LAZIO – I biancocelesti di Sarri vanno a far visita al Pisa di Gilardino, alla ricerca di continuità dopo la vittoria contro la Juve.
La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.
La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e Lottomatica.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.