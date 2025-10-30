Gila Lazio, numeri da leader e rendimento da top del difensore biancoceleste! Momento d’oro vissuto dal centrale riscoperto da Sarri

Gila Lazio, numeri da leader e rendimento da top del difensore biancoceleste! Sarri riscopre il centrale in un momento d’oro

È un momento d’oro quello vissuto da Mario Gila, difensore centrale spagnolo classe 2000, che nelle ultime settimane si sta affermando come uno dei pilastri della retroguardia della Lazio. Dopo la prova di forza contro l’Atalanta, in cui è stato premiato come MVP, l’ex Real Madrid si è ripetuto anche contro la Juventus, offrendo un’altra prestazione di assoluta solidità.

Come evidenziato dal Corriere dello Sport, i numeri raccontano meglio di ogni parola il suo straordinario momento. Gila ha collezionato già 43 recuperi di palla, più di qualsiasi altro difensore del campionato, e ha vinto 12 contrasti, secondo solo a Oumar Solet (13). Dati che confermano la sua crescita costante e la piena fiducia che Maurizio Sarri gli ha concesso nelle ultime uscite.

Leader silenzioso e garanzia difensiva

Arrivato a Roma nel 2022 dal Real Madrid Castilla, Gila ha vissuto momenti altalenanti nelle sue prime stagioni in biancoceleste, ma in questo avvio di 2025/2026 ha finalmente trovato continuità, diventando un punto fermo accanto ad Alessio Romagnoli. La sua capacità di leggere le situazioni difensive, unita a un miglioramento evidente nel gioco aereo e nella costruzione dal basso, lo rendono oggi uno dei difensori più completi della Serie A.

Futuro ancora da scrivere

Il rinnovo di contratto, tuttavia, è ancora lontano e la sua permanenza alla Lazio non è scontata. Alcuni club europei hanno già manifestato interesse, ma la società biancoceleste non intende privarsene a cuor leggero. Nel frattempo, Sarri può godersi un Gila in versione super: un difensore maturo, concentrato e ormai leader silenzioso di una squadra che, grazie anche alle sue prestazioni, ha ritrovato compattezza e sicurezza nel reparto arretrato.

