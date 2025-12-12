Gila Lazio, quel club di Serie A lo punta con forza per portarlo in squadra già a gennaio: le ultimissime sul possibile trasferimento

Gila Lazio, il nome del centrale spagnolo resta sul taccuino dell’Inter per la difesa. E Marotta presto potrebbe rompere gli indugi. I dettagli

Il nome di Gila torna prepotentemente al centro del mercato invernale, questa volta per via dell’interesse sempre più concreto dell’Inter. I nerazzurri, alle prese con la necessità di ringiovanire il reparto difensivo, stanno valutando opportunità che possano rafforzare la squadra già a gennaio. Con Stefan de Vrij scivolato indietro nelle gerarchie e Acerbi fermo per infortunio, la dirigenza interista sta accelerando alcune operazioni che erano state solo abbozzate la scorsa estate.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Piero Ausilio non ha mai realmente perso di vista Mario Gila. Il difensore spagnolo, protagonista di una crescita notevole negli ultimi mesi, era già stato sondato in estate e continua a essere considerato un profilo ideale per il progetto tecnico nerazzurro. L’attenzione verso Gila è alimentata da diversi fattori, tra cui un ingaggio accessibile – 1,1 milioni di euro – perfettamente sostenibile anche in tempi di controllo dei costi da parte del fondo Oaktree.

Un ulteriore elemento che facilita la trattativa è la presenza del procuratore Alejandro Camano, lo stesso che cura gli interessi di Lautaro Martinez. Il rapporto già consolidato con l’Inter potrebbe agevolare eventuali negoziazioni. Sul fronte contrattuale, Gila è legato al club biancoceleste fino a giugno 2027, ma le trattative per un possibile rinnovo con Lotito si sono sostanzialmente bloccate. Questo scenario alimenta la possibilità che la Lazio possa prendere in considerazione una cessione, soprattutto se arrivasse un’offerta importante.

E secondo il quotidiano, potrebbero bastare circa 20 milioni di euro per convincere la società biancoceleste a cedere il difensore. Da questa cifra, però, il 50% andrebbe girato al Real Madrid, che ha mantenuto una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Una condizione che inevitabilmente incide sulle valutazioni della Lazio, già consapevole di dover finanziare il mercato in entrata proprio attraverso alcune cessioni.

L’Inter osserva la situazione con attenzione, forte anche delle segnalazioni favorevoli arrivate da Simone Inzaghi, che considera Gila un profilo perfetto per il suo sistema difensivo. Giovane, fisico, veloce e già adattato al campionato italiano, il difensore spagnolo rappresenta un’opportunità tecnica e strategica per il futuro nerazzurro.

Le prossime settimane saranno decisive: la Lazio dovrà scegliere se tentare di rilanciare la trattativa per il rinnovo o aprire concretamente alla cessione. Nel frattempo, il nome di Gila Lazio resta uno dei più caldi del mercato di gennaio, al centro di un intreccio che coinvolge esigenze tecniche, strategie economiche e ambizioni di due grandi club di Serie A.