Atalanta Lazio, Gila: «Dobbiamo imparare una cosa. Ecco quale»

Atalanta Lazio, i biancocelesti ritrovano solidità a Bergamo: Gila loda lo spirito di sacrificio dopo lo 0-0. Le parole del difensore spagnolo

La Lazio torna da Bergamo con un punto prezioso e, soprattutto, con la consapevolezza di aver ritrovato compattezza e spirito di gruppo. Lo 0-0 contro l’Atalanta rappresenta un passo importante nel percorso di crescita della squadra biancoceleste, chiamata a reagire dopo alcune prestazioni altalenanti in campionato. Nel post partita, il difensore Mario Gila ha analizzato la gara ai microfoni di Sky Sport, evidenziando l’aspetto che più ha convinto in questa trasferta: la capacità di saper soffrire.

«Dobbiamo imparare di più a saper soffrire come abbiamo fatto oggi – ha dichiarato Gila –. Peccato perché in altre partite non siamo riusciti a mantenere questa compattezza. L’esempio da seguire è questo». Parole che riflettono un cambiamento d’atteggiamento all’interno dello spogliatoio della Lazio, sempre più consapevole che il talento da solo non basta per ottenere risultati di alto livello in Serie A.

Le dichiarazioni ai microfoni di ‘Dazn’

«Abbiamo tanta sfortuna – ha ammesso il difensore –. Non so cosa stia succedendo, magari qualcuno ha fatto magia nera su di noi, ma dobbiamo sistemare questa situazione».

