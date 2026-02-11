Gigot tra il recupero e la possibile cessione a fine stagione: tutte le novità

Samuel Gigot sta vivendo un lento recupero dopo l’infortunio alla caviglia e l’intervento che si è reso necessario. Gli scenari legati al suo futuro

La Lazio osserva con attenzione i progressi di Samuel Gigot, difensore centrale francese fermo ai box da diversi mesi. Nelle ultime ore il giocatore ha pubblicato sul proprio profilo Instagram alcune immagini che lo ritraggono al lavoro a Formello, segnale incoraggiante per lo staff tecnico guidato da Maurizio Sarri.

Gigot, il lavoro personalizzato a Formello

Il difensore francese sta proseguendo il percorso di recupero dopo l’intervento alla caviglia dello scorso settembre. Come riportato dal Corriere dello Sport, i tempi per il ritorno in campo restano ancora incerti: l’ipotesi più concreta parla di un rientro tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo. Un orizzonte temporale che lo staff medico biancoceleste monitora con cautela, evitando forzature che potrebbero compromettere il pieno recupero.

Gigot Lazio, la situazione in lista e il mercato

Nonostante l’assenza prolungata, il centrale francese è stato inserito in lista a fine mercato, approfittando di uno slot liberatosi nelle ultime settimane. Una scelta che testimonia la volontà del club di puntare ancora su di lui almeno fino al termine della stagione.

A gennaio non è stato possibile trovare una sistemazione alternativa: la società proverà eventualmente a valutare nuove opzioni a giugno, ma tutto dipenderà dalle condizioni fisiche del giocatore e dal suo rientro effettivo in campo. Prima di qualsiasi discorso legato al mercato, infatti, sarà fondamentale ritrovare continuità e minuti.

Per la Lazio, dunque, arrivano segnali positivi dall’infermeria: il lavoro a Formello prosegue e l’obiettivo resta quello di ritrovare al più presto il centrale ex Marsiglia e Gent.

