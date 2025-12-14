Genoa Inter, successo importante dei nerazzurri del match delle 18 di Serie A. Il resoconto della sfida giocata in Liguria

Genoa Inter, i nerazzurri portano a casa una vittoria fondamentale in chiave campionato e si portano al primo posto in classifica. Il resoconto

La sfida Genoa Inter va in archivio con una vittoria preziosa per i nerazzurri, che espugnano Marassi al termine di una gara intensa, ricca di episodi e colpi di scena. Il triplice fischio dopo sei minuti di recupero sancisce il successo dell’Inter, che conquista tre punti fondamentali e sale in vetta alla classifica, dimostrando ancora una volta solidità e cinismo nei momenti chiave del match.

L’avvio di Genoa Inter è vivace, con i padroni di casa che provano a mettere pressione sin dai primi minuti. Al 4’, un cross basso di Colombo attraversa tutta l’area nerazzurra senza trovare deviazioni decisive, facendo correre un brivido alla difesa ospite. La risposta dell’Inter non tarda ad arrivare: Lautaro Martinez tenta subito il pallonetto vedendo Leali fuori dai pali, ma la conclusione è debole e facile preda del portiere genoano.

Il match si sblocca al 6’, quando Bisseck sorprende Leali con una conclusione rasoterra di mancino sul primo palo. Un gol che indirizza la gara e costringe il Genoa a scoprirsi. L’Inter continua a spingere, creando occasioni con Carlos Augusto di testa e con Zielinski dalla distanza, mentre il Genoa prova a restare in partita affidandosi alle ripartenze.

Al 38’ arriva il raddoppio nerazzurro: azione manovrata sulla sinistra, Lautaro prende posizione in area e calcia di prima col mancino, battendo ancora Leali. Il capitano firma così il 2-0 con una giocata da leader, chiudendo un primo tempo controllato dall’Inter.

Nella ripresa, Genoa Inter cambia volto. I rossoblù aumentano l’intensità e trovano il gol al 68’: ripartenza fulminea, Ekuban protegge il pallone e serve Vitinha che supera Sommer e deposita in rete a porta sguarnita. Il Grifone rientra in partita e accende Marassi, mentre l’Inter deve difendersi con attenzione.

Nel finale, entrambe le squadre effettuano diversi cambi. Thuram va vicino al gol di testa su calcio d’angolo, ma Leali si oppone con un grande intervento. Il Genoa ci prova fino all’ultimo, senza però trovare il pareggio. Dopo cinque minuti di recupero, il match Genoa Inter si chiude con il successo nerazzurro, che conferma ambizioni di vertice e lascia ai rossoblù la consapevolezza di aver lottato fino alla fine contro una delle squadre più forti del campionato.