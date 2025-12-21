 Genoa Atalanta, che beffa per l'ex Roma De Rossi! Il gol dei nerazzurri arriva solo nel finale di gara
Genoa Atalanta, che beffa per l’ex Roma De Rossi! Il gol dei nerazzurri arriva solo nel finale di gara

1 ora ago

De Rossi
As Roma 06/04/2024 - campionato di calcio serie A / Roma-Lazio / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Daniele De Rossi

Genoa Atalanta, beffa nel finale per l’ex calciatore della Roma Daniele De Rossi: il gol nerazzurro arriva allo scadere

Nei primissimi secondi di gara arriva l’episodio che indirizza il match: Norton-Cuffy sbaglia il controllo e lancia involontariamente Maldini verso la porta, venendo poi travolto dall’uscita di Leali. L’intervento costa caro al portiere del Genoa, espulso immediatamente. Nonostante l’inferiorità numerica, i rossoblù provano comunque a rendersi pericolosi, mentre dall’altra parte De Ketelaere impegna Sommariva con un destro sul primo palo. Su corner, Vasquez colpisce di testa ma Carnesecchi blocca senza difficoltà.

L’Atalanta cresce e al 35’ sfiora il vantaggio con Kolasinac, che di testa non trova la porta. Il difensore si rende protagonista anche poco dopo con un cross basso che attraversa tutta l’area, salvato in extremis da Vasquez. La ripresa si apre con una clamorosa occasione per il Genoa: Vitinha, a pochi passi dalla porta, colpisce il palo esterno dopo una grande azione di Norton-Cuffy. La Dea risponde con Ederson, che però calcia debole, mentre Maldini spreca un’altra chance tirando alto da buona posizione.

Nel finale entrambe le squadre cercano il colpo decisivo. De Ketelaere calcia largo da posizione favorevole, Colombo si vede negare il gol da un grande intervento di Carnesecchi e Zalewski sfiora il jolly dalla distanza. Anche Samardzic ci prova, ma la sua conclusione viene deviata. All’ultimo minuto, però, arriva la beffa per il Genoa: su calcio d’angolo Hien svetta più in alto di tutti, approfitta dell’uscita a vuoto di Sommariva e firma il gol che consegna tre punti preziosissimi all’Atalanta. Sconfitta per l’ex tecnico della Roma, ora al Genoa, Daniele De Rossi.

