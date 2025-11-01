Genoa, separazione con il tecnico Vieira! Arriva il comunicato ufficiale del club rossoblù: ecco i possibili sostituti

Vieira Genoa, scossa in panchina! Ufficiale l’addio con il tecnico: il Grifone ha già la lista dei possibili successori

Patrick Vieira lascia il Genoa con effetto immediato. La decisione, maturata a poche ore dalla conferma arrivata ieri dopo il confronto con il ds Lopez, è stata presa di comune accordo tra il tecnico francese e la società.

In attesa di scegliere il nuovo allenatore, la panchina per la sfida contro il Sassuolo sarà affidata a Domenico Criscito, oggi alla guida dell’Under 17, insieme a Roberto Murgita, collaboratore tecnico della prima squadra.

Intanto il club rossoblù ha già avviato i contatti per il successore: in cima alla lista figurano Daniele De Rossi, Paolo Vanoli e Luca Gotti

COMUNICATO – Genova, 1° novembre 2025 – Genoa CFC comunica che Patrick Vieira non è più l’allenatore della Prima Squadra.

La società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la serietà e la professionalità dimostrate nel corso del loro lavoro e formula i migliori auguri per il prosieguo della loro carriera professionale.

La guida tecnica della Prima Squadra è stata affidata ad interim a mister Roberto Murgita coadiuvato da mister Domenico Criscito.

