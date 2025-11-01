 Genoa, separazione con il tecnico Vieira! Arriva il comunicato ufficiale del club rossoblù: ecco i possibili sostituti
Connect with us

News

Genoa, separazione con il tecnico Vieira! Arriva il comunicato ufficiale del club rossoblù: ecco i possibili sostituti

Lazio Women News

Milan Lazio Women: ecco dove vedere la sfida in tv e streaming! Tutti i dettagli

Calciomercato News

Mercato Lazio, spunta un giovane talento già nel mirino: il clamoroso retroscena antecedente al blocco

News

Guendouzi Lazio, il centrocampista è in ombra: il francese deve ritrovare la sua luce! Tutti gli aggiornamenti

News

Basic Lazio, il biancoceleste è una continua scoperta: da centrocampista a bomber nascosto, i numeri

News

Genoa, separazione con il tecnico Vieira! Arriva il comunicato ufficiale del club rossoblù: ecco i possibili sostituti

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

Vieira
Vieira

Vieira Genoa, scossa in panchina! Ufficiale l’addio con il tecnico: il Grifone ha già la lista dei possibili successori

Patrick Vieira lascia il Genoa con effetto immediato. La decisione, maturata a poche ore dalla conferma arrivata ieri dopo il confronto con il ds Lopez, è stata presa di comune accordo tra il tecnico francese e la società.

In attesa di scegliere il nuovo allenatore, la panchina per la sfida contro il Sassuolo sarà affidata a Domenico Criscito, oggi alla guida dell’Under 17, insieme a Roberto Murgita, collaboratore tecnico della prima squadra.

Intanto il club rossoblù ha già avviato i contatti per il successore: in cima alla lista figurano Daniele De Rossi, Paolo Vanoli e Luca Gotti

COMUNICATO Genova, 1° novembre 2025 – Genoa CFC comunica che Patrick Vieira non è più l’allenatore della Prima Squadra.

La società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la serietà e la professionalità dimostrate nel corso del loro lavoro e formula i migliori auguri per il prosieguo della loro carriera professionale.

La guida tecnica della Prima Squadra è stata affidata ad interim a mister Roberto Murgita coadiuvato da mister Domenico Criscito.

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.