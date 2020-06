Extra Lazio, lutto in casa Gattuso: morta Francesca, sorella di Gennaro

La sorella del mister del Napoli Gennaro Gattuso è morta a causa di un grave malattia che l’aveva colpita nel febbraio scorso

I Gattuso sono dei combattenti nell’animo: Gennaro, detto Ringhio, lo ha dimostrato sul campo, mentre Francesca lo ha provato a Varese in ospedale. Un brutto male l’aveva colpita nel febbraio scorso, ma lei non si è data per vinta ed ha lottato con le unghie e con i denti.

Purtroppo oggi è arrivata la notizia che la malattia ha avuto la meglio. Aveva 37 anni. Molti sono stati i messaggi di cordoglio da parte delle società calcistiche verso mister del Napoli. Significativo è stato quello del Milan: «Francesca Gattuso ha affrontato la malattia con la stessa carica e la stessa solarità con cui ha vissuto Milanello e il Milan ogni giorno. Rino, il tuo immenso dolore e quello della tua famiglia è anche il nostro. Riposa in pace cara Francesca».