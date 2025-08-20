Galli sulla Lazio: «Chissà cosa farà questa stagione. Sono convinto che Sarri potrà...» - Lazio News 24

Filippo Galli ha voluto rilasciare queste dichiarazioni nei confronti della Lazio di Sarri

Intervenuto ai microfoni di Radio Tv Serie A, Filippo Galli ha condiviso le sue impressioni sulla nuova stagione del massimo campionato italiano, soffermandosi anche sulle potenzialità della Lazio di Maurizio Sarri e sulle ambizioni delle altre squadre. L’ex difensore del Milan si è detto particolarmente interessato a vedere come si comporterà la Lazio, definendo il tecnico biancoceleste un allenatore con idee chiare e uno stile di gioco ben definito.

Galli ha dichiarato: «Sono curioso di vedere anche la Lazio di Sarri, un allenatore con idee di calcio ben precise basate su fraseggio e possesso che a me piace molto». Parole che sottolineano quanto la squadra capitolina possa essere una delle protagoniste del campionato grazie all’impronta tattica data dal tecnico toscano.

Non si è limitato a parlare solo della Lazio, però, ma ha rivolto attenzione anche al Como di Fabregas, avversario della prima giornata dei biancocelesti. Sul club lombardo, Galli ha espresso la sua ammirazione per il coraggio e la filosofia di gioco mostrati lo scorso anno. Ha detto infatti: «Mi piacerebbe che il Como potesse riconfermarsi per la proposta di gioco che ha: è bello vedere una squadra che prova a proporre calcio e a giocare con coraggio».

Il riferimento a Fabregas, tecnico e figura chiave della squadra, evidenzia la pressione che l’ex giocatore dovrà gestire in questa stagione per mantenere quanto di buono costruito nel passato campionato. Galli ha aggiunto: «Fabregas avrà un po’ più di pressione e dovrà essere molto bravo a confermare quello che di buono ha fatto vedere lo scorso anno».

Inoltre, ha ricordato come il Como abbia puntato forte sul proprio progetto, investendo su una rosa di qualità: «Può contare su una rosa di grande valore, il Como è una delle squadre che ha investito di più».

Queste dichiarazioni confermano come il calcio italiano sia pronto a vivere una stagione interessante, con la Lazio di Sarri chiamata a esprimere il suo gioco fatto di possesso palla e fraseggio, e con squadre come il Como pronte a mettersi in mostra con un calcio propositivo e coraggioso. Il campionato è appena iniziato, ma le aspettative su entrambe le compagini sono alte e promettono spettacolo per gli appassionati.