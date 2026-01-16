Connect with us

Futuro Tavares, Pedullà rivela: «La Lazio aspetta i documenti e un’offerta migliore!»

Nuno Tavares
Dc Roma 31/08/2024 - campionato di calcio serie A / Lazio-Milan / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Nuno Tavares

Futuro Tavares. Alfredo Pedullà ha spiegato la situazione relativa al laterale portoghese classe 2000 di proprietà della Lazio: le sue parole

Il futuro di Nuno Tavares sembra sempre più lontano dalla Capitale, riporta oggi via social il giornalista Alfredo Pedullà. Il terzino classe 2000 della Lazio è nel mirino dei turchi del Besiktas, ma la quadra non è stata ancora trovata con il presidente Claudio Lotito. Pedullà ha spiegato in breve la situazione relativa al calciatore portighese. Le sue parole:

«Tavares: l’ottimismo del presidente Besiktas, certo. Ma la Lazio aspetta i documenti (anche in nottata) e un’offerta migliore, a conferma che non era un’operazione chiusa 4 giorni fa».

