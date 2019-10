Frongia: «Cittadella biancoceleste? Lotito non mi ha sottoposto questo dossier»

L’assessore allo Sport Daniele Frongia ha parlato dello stadio della Roma e anche dell’incontro con Claudio Lotito in occasione di Italia-Grecia

Daniele Frongia, assessore allo sport della Capitale, è intervenuto nel pomeriggio ai microfoni di Radio Radio per parlare dell’impianto della Roma e anche della Cittadella biancoceleste. Ecco le sue parole.

«So che sono previsti ulteriori incontri, si sta avvicinando un punto importante del processo. Io mi auguro che si possa finalmente partire con questo impianto della Roma. Per quanto riguarda la Cittadella biancoceleste ho parlato con il presidente Claudio Lotito in occasione di Italia-Grecia, ma non mi ha sottoposto questo dossier».