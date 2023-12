Frattesi avvisa la Lazio: «Siamo l’Inter, dobbiamo vincere contro chiunque». Le parole del giocatore nerazzurro

Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter, non ha potuto contribuire a ribaltare lo 0-0 contro la Real Sociedad nell’ultima giornata del girone di Champions League. L’ex Sassuolo, prossimo avversario della Lazio in campionato, è intervenuto dopo il match ai microfoni di Uefa.com.

FRATTESI– «Siamo l’Inter e dobbiamo vincere contro chiunque, anche contro le squadre top in Europa. Daremo tutto in campo, vogliamo arrivare fino in fondo. Questa squadra è forte ed è un gruppo davvero unito».