Francesca Manzini: «La Lazio per me è un terzo genitore. Su Tudor dico questo». Le parole dell’attrice comica

Francesca Manzini, comica, imitatrice e conduttrice oltre ad essere figlia di Maurizio Manzini, storico team manager della Lazio. Nell’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha ricordato la prima volta all’Olimpico nel 1996, in una sfida vinta di misura dai biancocelesti e decisa da Beppe Signori. Le sue parole.

PAROLE- «La Lazio è per me un terzo genitore. Con mio padre poi diciamo che non avevo scelta. Nel 2000 alla festa scudetto a Palazzo Madama, Nesta mi fece un gavettone ».

SU TUDOR- «Ho fiducia in Tudor. Ora vedo i giocatori più concentrati ».