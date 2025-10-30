 Formazioni ufficiali Pisa Lazio, le scelte in vista del match dell'Arena Garibaldi
Pisa Lazio 0-0 LIVE: occasione per Basic!

Lazio Cagliari, che tegola per i rossoblù del tecnico Pisacane! Quel giocatore non ci sarà nella sfida contro i biancocelesti

Pisa Lazio, che partita può essere? L'analisi dell'avversaria che tra poche ore affronteranno i biancocelesti

Mercato Lazio, il futuro di quel giocatore è ancora in bilico: il rebus verso la risoluzione? Spunta il nome nuovo di Sarri

2 ore ago

Mg Genova 29/09/2025 - campionato di calcio serie A / Genoa-Lazio / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: esultanza gol Mattia Zaccagni

Formazioni ufficiali Pisa Lazio, le scelte dei due allenatori in vista del match valido per la nona giornata di Serie A 2025/2026

Le formazioni ufficiali di Pisa Lazio, match valido per la nona giornata di Serie A 2025/2026. Ecco le scelte di Gilardino e Sarri per la sfida di campionato.

FORMAZIONI UFFICIALI PISA LAZIO

PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Denoon; Touré, Aebischer, Marin, Angori; Cuadrado, Tramoni; Nzola. Allenatore: Gilardino

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Basic, Cataldi, Guendozi; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore Sarri

pisa lazio
Quote Pisa-Lazio

QUOTE PISA LAZIO – I biancocelesti di Sarri vanno a far visita al Pisa di Gilardino, alla ricerca di continuità dopo la vittoria contro la Juve.
La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.
La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e Lottomatica.

