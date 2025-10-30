News
Formazioni ufficiali Pisa Lazio, le scelte in vista del match dell’Arena Garibaldi
Formazioni ufficiali Pisa Lazio, le scelte dei due allenatori in vista del match valido per la nona giornata di Serie A 2025/2026
Le formazioni ufficiali di Pisa Lazio, match valido per la nona giornata di Serie A 2025/2026. Ecco le scelte di Gilardino e Sarri per la sfida di campionato.
FORMAZIONI UFFICIALI PISA LAZIO
PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Denoon; Touré, Aebischer, Marin, Angori; Cuadrado, Tramoni; Nzola. Allenatore: Gilardino
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Basic, Cataldi, Guendozi; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore Sarri
QUOTE PISA LAZIO – I biancocelesti di Sarri vanno a far visita al Pisa di Gilardino, alla ricerca di continuità dopo la vittoria contro la Juve.
La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.
La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e Lottomatica.