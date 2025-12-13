 Formazioni ufficiali Parma Lazio, le scelte di Cuesta e Sarri per la quindicesima giornata di Serie A
Formazioni ufficiali Parma Lazio, le scelte di Cuesta e Sarri per la quindicesima giornata di Serie A

1 ora ago

Sarri
Roma 05/12/2023 - Coppa Italia / Lazio-Genoa / foto Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Formazioni ufficiali Parma Lazio, le scelte dei due tecnici in vista della sfida della quindicesima giornata di Serie A 2025/2026

Sono da poco uscite le formazioni ufficiali di Parma Lazio, sfida valida per la quindicesima giornata di Serie A 2025/2026. Le scelte di Cuesta Sarri per la sfida di campionato delle 18:00:

FORMAZIONI UFFICIALI PARMA LAZIO

PARMA (3-5-2): Corvi; Trabucchi, Valenti, Delprato; Britschgi, Bernabè, Keita, Sorensen, Lovik; Cutrone, Pellegrino. All.: Cuesta.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All.: Sarri.

