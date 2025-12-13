News
Formazioni ufficiali Parma Lazio, le scelte di Cuesta e Sarri per la quindicesima giornata di Serie A
Formazioni ufficiali Parma Lazio, le scelte dei due tecnici in vista della sfida della quindicesima giornata di Serie A 2025/2026
Sono da poco uscite le formazioni ufficiali di Parma Lazio, sfida valida per la quindicesima giornata di Serie A 2025/2026. Le scelte di Cuesta Sarri per la sfida di campionato delle 18:00:
FORMAZIONI UFFICIALI PARMA LAZIO
PARMA (3-5-2): Corvi; Trabucchi, Valenti, Delprato; Britschgi, Bernabè, Keita, Sorensen, Lovik; Cutrone, Pellegrino. All.: Cuesta.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All.: Sarri.
LEGGI ANCHE – Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV
News
Parma Lazio LIVE 0-0: subito Corvi su Cancellieri! Decisivo il portiere dei padroni di casa
Parma Lazio: segui sintesi, tabellino e cronaca live del match del Tardini, valido per la 15a giornata di Serie A....
Pellegrini a Dazn: «Dobbiamo segnare di più. Contro il Parma servirà il 100%. Calciamo tutti almeno una volta? Una chiave. L’importante è farlo con un senso. Arrivo riposato»
Pellegrini a Dazn: il terzino della Lazio ha parlato del match che vedrà impegnati i biancocelesti contro il Parma alle...
Formazioni ufficiali Parma Lazio, le scelte di Cuesta e Sarri per la quindicesima giornata di Serie A
Formazioni ufficiali Parma Lazio, le scelte dei due tecnici in vista della sfida della quindicesima giornata di Serie A 2025/2026...
video
Lazio Juve, Marchisio analizza: «Serie A? Negli anni si sta riequilibrando a un livello medio, non più alto. Tudor? Bisogna dargli fiducia» – VIDEO
Marchisio si è raccontato a Torino in occasione dell’evento Rigenerate Care, condividendo pensieri e riflessioni da ex centrocampista bianconero Claudio...